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Kardeşleri serbest kalan Dilan Polat'ın da tahliyesi istendi

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Dilan ve Engin Polat çiftinin kara para aklama soruşturmasında Sıla Doğu ve Can Doğu'nun da arasında olduğu 11 şüpheli tahliye edildi. Savcılık, Dilan Polat'ın da tahliyesini istedi ancak Sulh Ceza Hakimliği gerekli raporların hazırlanmadığını belirterek reddetti.

Kara para aklama, suç örgütü kurma ve vergi kaçırma gibi suçlardan tutuklanan Dilan Polat'ın ablası Sıla Doğu hakkında tahliye kararı verildi. Savcılık, Dilan Polat'ın da tahliyesini istedi.

11 KİŞİ TUTUKSUZ YARGILANACAK

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Engin Polat ve Dilan Polat haklarında "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "Suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi", "Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "Vergi kanununa muhalefet" suçlarından soruşturma başlatmıştı. Dilan ve Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu şüpheliler 5 Kasım 2023 tarihinde tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. 4. Sulh Ceza Mahkemesinde aylık tutukluluk incelemesi gerçekleştirildi. Hakimlik, Dilan Polat, Engin Polat, Sezgin Polat, Ahmet Gün ve Alper Kürşat Polat'ın tutukluluğuna devam kararı verirken Sıla Doğu ve Can Doğu'nun da aralarında bulunduğu 11 tutuklunun ise tutuksuz yargılanmasına hükümetti.

Savcılık, Dilan Polat'ın tahliyesini istedi

SAVCI, DİLAN POLAT'IN TAHLİYESİNİ İSTEDİ

Öte yandan tutukluluk incelemesi için görüşü sorulan soruşturma savcısının talebi de dikkat çekti. Savcı Dilan Polat'ın da tahliye edilmesini istedi. Ancak Sulh Ceza Hakimliği, beklenen raporların henüz hazırlanmadığını belirterek savcının tahliye talebini reddetti.

Savcılık, Dilan Polat'ın tahliyesini istedi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Magazin

Engin Polat Dilan Polat Sıla Doğu 3.Sayfa Magazin Haberler

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Yorumlar (2)

Muratsa:

tiyatroya bak madem serbest istiyecektiniz aylardir niye tutunuz ne gerek vardi bu tiyatroya

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Köfteci Jardel:

Savcının değiştirilmesinden ve hakimin tehdit edilmesinden belliydi zaten.

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