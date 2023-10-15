Pınar Eliçe'nin Oğluyla Pozunu Görenler Şaşırdı

17 yıl aradan sonra tekrar sahnelere dönen ünlü sanatçı Pınar Eliçe, 2002 yılında aile arasında yapılan bir merasimle iş insanı Çetin Çapan'la nikah masasına oturmuştu.

Sessiz sedasız yapılan evlilik 5 yıl sürmüştü. Bu evlilikten Helin ve Deniz Derin isimlerinde iki çocuğu olan Eliçe'nin 19 yaşındaki oğlunu görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Pınar Eliçe'nin gözlerden uzak büyüttüğü çocuklarının annelerine olan benzerlikleri dikkat çekti. Çocukları ile Atina'da tatil yapan ve güzelliği ile yıllara meydan okuyan Eliçe'nin çocuklarıyla abla-kardeş gibi görünmesi de dikkatlerden kaçmadı.