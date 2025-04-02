Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım'ın mutlu günü! Bebekleri dünyaya geldi

Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım, mutlu birlikteliklerini 17 Eylül 2024'te İtalya'nın başkenti Roma'da evlilikle taçlandırdı. Nikahtan sonra Paris Moda Haftası kapsamında düzenlenen defilede, dünyaca ünlü isimlerle birlikte yürüyen Pınar Deniz, karnını tutarak verdiği poz ile hamileliğini ilk kez duyurmuştu.

Bebek heyecanı yaşayan ve bir oğulları olacağını müjdeleyen ünlü çiftten sevindiren haber geldi. Pınar Deniz Maslak'taki özel bir hastanede oğlunu kucağına aldı.Anne ve bebeğin sağlığının yerinde olduğu öğrenildi.