Pınar Deniz'in Arapça şarkı söylediği anlar dikkat çekti

Ünlü oyuncu Pınar Deniz, bu kez Arap medyasının gündeminde. Oyuncu, Etbil Arabi dergisine verdiği Arapça röportajla dikkat çekerken, röportaj sırasında söylediği Arapça şarkı sosyal medyada da çok konuşuldu.

Dijital platformda yayınlanacak Dönence dizisinin hazırlıkları devam ederken, Pınar Deniz'in bu sürpriz performansı hayranların ilgisini bir kez daha üzerine çekti.

BÖLÜM BAŞINA 3 MİLYON ALACAĞI İDDİA EDİLDİ

Başrolünü Kıvanç Tatlıtuğ'un üstlendiği Bozdağ Film imzalı "Dönence" dizisinde kadın başrol için Pınar Deniz ile görüşmeler sürüyor. Şimdiden izleyiciler, Deniz'in ekran kimyasını ve Arapça sürprizini merakla bekliyor.

Toplamda 8 bölüm olarak planlanan dizinin çekim takvimine göre oyuncuların toplam kazançları da netleşti. Bu anlaşma çerçevesinde Kıvanç Tatlıtuğ'un yapım sonunda cebine koyacağı rakamın 32-40 milyon TL arasında, Pınar Deniz'in ise yaklaşık 24 milyon TL olması bekleniyor.