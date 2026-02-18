Haberler

Pınar Deniz'in Arapça şarkı söylediği anlar dikkat çekti

Pınar Deniz'in Arapça şarkı söylediği anlar dikkat çekti Haber Videosunu İzle
Pınar Deniz'in Arapça şarkı söylediği anlar dikkat çekti
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Pınar Deniz, dergi röportajında sürpriz bir şekilde Arapça şarkı söyledi; o anlar hayranları tarafından büyük ilgi gördü.

  • Pınar Deniz, Etbil Arabi dergisine Arapça röportaj verdi ve Arapça şarkı söyledi.
  • Pınar Deniz, Bozdağ Film imzalı 'Dönence' dizisinde kadın başrol için görüşmelerde bulunuyor.
  • Pınar Deniz'in 'Dönence' dizisinden yaklaşık 24 milyon TL kazanması bekleniyor.

Ünlü oyuncu Pınar Deniz, bu kez Arap medyasının gündeminde. Oyuncu, Etbil Arabi dergisine verdiği Arapça röportajla dikkat çekerken, röportaj sırasında söylediği Arapça şarkı sosyal medyada da çok konuşuldu.

Dijital platformda yayınlanacak Dönence dizisinin hazırlıkları devam ederken, Pınar Deniz'in bu sürpriz performansı hayranların ilgisini bir kez daha üzerine çekti.

Pınar Deniz'in Arapça şarkı söylediği anlar dikkat çekti

BÖLÜM BAŞINA 3 MİLYON ALACAĞI İDDİA EDİLDİ

Başrolünü Kıvanç Tatlıtuğ'un üstlendiği Bozdağ Film imzalı "Dönence" dizisinde kadın başrol için Pınar Deniz ile görüşmeler sürüyor. Şimdiden izleyiciler, Deniz'in ekran kimyasını ve Arapça sürprizini merakla bekliyor.

Toplamda 8 bölüm olarak planlanan dizinin çekim takvimine göre oyuncuların toplam kazançları da netleşti. Bu anlaşma çerçevesinde Kıvanç Tatlıtuğ'un yapım sonunda cebine koyacağı rakamın 32-40 milyon TL arasında, Pınar Deniz'in ise yaklaşık 24 milyon TL olması bekleniyor.

Hakan Kanburoğlu
Haberler.com
ABD son 48 saatte Orta Doğu'daki üslerine onlarca savaş ve tanker uçağı sevk etti

ABD savaşa hazırlanıyor! Son 48 saatte yapılanlar bunun kanıtı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan görevden aldığı Ali Yerlikaya için dikkat çeken sözler

Görevden aldığı Ali Yerlikaya için dikkat çeken sözler
Ortak rapor kabul edildi, Öcalan'dan dikkat çeken bir açıklama geldi

Kritik eşik aşıldı, Öcalan'dan dikkat çeken bir açıklama geldi
Kenti karıştıran 'Ramazan' pankartı: Ekipler indirmek isteyince...

Kenti karıştıran "Ramazan" pankartı: Ekipler indirmek isteyince...
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şampiyonlar Ligi'ni kazanacak ilk Türk takımı belli oldu

Şampiyonlar Ligi'ni kazanacak ilk Türk takımı belli oldu
Dursun Özbek kesenin ağzını açtı! Tarihi galibiyete tarihi prim

Juventus'u sahadan silen takıma bir müjde daha
Fenerbahçe'nin genç yıldızı İstanbul'a geldi

Fenerbahçe'nin yeni transferi İstanbul'a geldi
Ara tatil kaldırılacak mı? Bakan Tekin'den öğrencileri üzecek sözler

Bakan Tekin'den öğrencileri üzecek sözler! Değişiklik sinyali verdi
Şampiyonlar Ligi'ni kazanacak ilk Türk takımı belli oldu

Şampiyonlar Ligi'ni kazanacak ilk Türk takımı belli oldu
3 günde 10 bin prezervatif tüketilen organizasyonda beklenen oldu

3 günde 10 bin prezervatif tüketen organizasyon için harekete geçildi
Mahkemeden Metin Akpınar'a 6 Milyon TL'lik tazminat şoku

6 Milyon TL'lik manevi tazminat davasında karar çıktı