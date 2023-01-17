Pınar Deniz'i yıkan ölüm! Haberi alır almaz seti terk etti
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Yargı dizisiyle ününe ün katan oyuncu Pınar Deniz aldığı acı haberle sarsıldı. Amcasının ölüm haberini alan güzel oyuncu üzüntüyle hastaneye koştu.
Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Yargı'da Ceylin karakterine hayat veren Pınar Deniz, dün aldığı acı haberle yıkıldı.
AMCASININ VEFAT HABERİNİ ALDI
Birsen Altuntaş'ın haberine göre ünlü oyuncu uzun süredir tedavi altında olan amcası Velit Deniz'i kaybetti. Deniz amcasının vefat haberini alınca setten çıkıp apar topar hastaneye koştu.
KALP YETMEZLİĞİ TEDAVİSİ GÖRÜYORDU
Pınar Deniz'in kalp yetmezliği nedeniyle tedavi gören amcası Velit Deniz, Tarabya Merkez Camisi'nde cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Yaşadığı acı kaybın ardından Pınar Deniz'in önümüzdeki günlerde katılacağı bazı etkinliklerin ertelendiği ileri sürüldü.
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