Yağmur Atacan'dan eşi Pınar Altuğ'un yoga videosu için olay sözler

Son dönemde sosyal medyada eşi Pınar Altuğ'un yoga eğitmeniyle çalıştığı görüntüler gündem olmuş ve bazı kullanıcılar tarafından eleştirilmişti. Bir takipçisinin, "Yağmur Bey kıskanmıyor mu?" sorusuna ünlü oyuncu, "Neden kıskansın ki!" cevabını vermişti.

"GERİ KAFALI OLMAMAMIZ LAZIM"

Bu meselenin gündem olmasının ardından güzel oyuncunun eşi Yağmur Atacan'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Eşine yönelik eleştirilere yanıt veren Atacan, "Pınar 50 yaşını geçmiş bir kadın ama 50 göstermiyor. Eleştirenler kıskanıyor. Bu kadar geri kafalı olmamamız lazım" ifadelerini kullandı.

2008 YILINDA EVLENMİŞLERDİ

1994 yılında Miss Turkey birincisi seçilen Pınar Altuğ, 2008 yılında kendisinden 9 yaş küçük oyuncu Yağmur Atacan ile nikâh masasına oturmuştu. Çift, 2009 yılında kızları Su'nun dünyaya gelmesiyle ilk kez anne-baba olmanın mutluluğunu yaşamıştı. Katıldığı bir etkinlikte evliliği hakkında konuşan Altuğ, "Kızım da benim büyüdüğüm gibi sıcak bir aile ortamında büyüyor. Kocam tam anlamıyla babam gibi bir adam. Çok doğru bir insandan çocuk yapmışım, her anlamda doğru bir karar vermişim. Yağmur benim her zaman iyikim" sözleriyle eşi hakkında övgü dolu ifadeler kullanmıştı.