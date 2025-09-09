Yağmur Atacan'dan eşi Pınar Altuğ'un yoga videosu için olay sözler

Haberler

Güncelleme:
Yağmur Atacan, eşi Pınar Altuğ'un yoga eğitmeniyle çalışmalarının eleştirilmesine tepki gösterdi. Atacan, "Pınar 50 yaşını geçti ama göstermiyor, eleştirenler kıskanıyor. Bu kadar geri kafalı olmamalıyız" dedi.

Son dönemde sosyal medyada eşi Pınar Altuğ'un yoga eğitmeniyle çalıştığı görüntüler gündem olmuş ve bazı kullanıcılar tarafından eleştirilmişti. Bir takipçisinin, "Yağmur Bey kıskanmıyor mu?" sorusuna ünlü oyuncu, "Neden kıskansın ki!" cevabını vermişti.

"GERİ KAFALI OLMAMAMIZ LAZIM"

Bu meselenin gündem olmasının ardından güzel oyuncunun eşi Yağmur Atacan'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Eşine yönelik eleştirilere yanıt veren Atacan, "Pınar 50 yaşını geçmiş bir kadın ama 50 göstermiyor. Eleştirenler kıskanıyor. Bu kadar geri kafalı olmamamız lazım" ifadelerini kullandı.

Pınar Altuğ'un yoga videosuna Yağmur Atacan'dan ilk yorum: Bu kadar geri kafalı olmayın

2008 YILINDA EVLENMİŞLERDİ

1994 yılında Miss Turkey birincisi seçilen Pınar Altuğ, 2008 yılında kendisinden 9 yaş küçük oyuncu Yağmur Atacan ile nikâh masasına oturmuştu. Çift, 2009 yılında kızları Su'nun dünyaya gelmesiyle ilk kez anne-baba olmanın mutluluğunu yaşamıştı. Katıldığı bir etkinlikte evliliği hakkında konuşan Altuğ, "Kızım da benim büyüdüğüm gibi sıcak bir aile ortamında büyüyor. Kocam tam anlamıyla babam gibi bir adam. Çok doğru bir insandan çocuk yapmışım, her anlamda doğru bir karar vermişim. Yağmur benim her zaman iyikim" sözleriyle eşi hakkında övgü dolu ifadeler kullanmıştı.

Yorumlar (5)

Haber YorumlarıARSLANOĞLU Hakan:

Yoga Hocası ayaklarıyla vücudunun her yerine dokunuyor, Koca da geri kafalı olmayın benim gibi çok geniş olun demek istiyor sanırım.

Yorum Beğen117
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMetin Yalcin:

Yaaa Sabır ..

Yorum Beğen56
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMehmet Karacabey:

Vay G.v.t vaay

Yorum Beğen51
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıÜtopik Yorumcu:

BIRAKIN İNSANLARI YA MUTLU MESUT KAÇ SENEDİR YAŞIYORLAR KİMİNE

Yorum Beğen13
Yorum Beğenme39
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıVatandaş:

Sevdiğim bir çift. Ahlak bekçileri yorum yazmamış hayret:))

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme46
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
