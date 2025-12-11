Derin göğüs dekolteli kıyafetiyle bakışları üzerine topladı! Tüm düğmeler açık
Özellikle 'Çocuklar Duymasın' dizisindeki rolüyle hafızalarda yer edinen ünlü oyuncu Pınar Altuğ, katıldığı gecede tarzıyla dikkat çekti. Derin göğüs dekolteli kıyafetiyle objektiflere poz veren oyuncu, tüm gözleri üzerine toplamayı başardı.
Ünlü oyuncu Pınar Altuğ, "Aile Reisi", "Davetsiz Misafir", "Kurt Kapanı" ve "Deli Dolu" gibi pek çok tanınan yapımda yer alarak geniş bir hayran kitlesine ulaşmıştı.
Paylaşımları ve açıklamalarıyla sık sık gündeme gelen Altuğ, bu kez katıldığı davetteki tarzıyla dikkat çekti.
Eşi Yağmur Atacan'la birlikte geceye katılan oyuncunun derin göğüs dekolteli kıyafeti sosyal medyada yoğun ilgi gördü.
Düğmelerini tamamen açtığı gömleğiyle dikkat çeken Altuğ'a takipçileri beğeni yağdırdı.