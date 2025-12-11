Derin göğüs dekolteli kıyafetiyle bakışları üzerine topladı! Tüm düğmeler açık

Ünlü oyuncu Pınar Altuğ, "Aile Reisi", "Davetsiz Misafir", "Kurt Kapanı" ve "Deli Dolu" gibi pek çok tanınan yapımda yer alarak geniş bir hayran kitlesine ulaşmıştı.

Paylaşımları ve açıklamalarıyla sık sık gündeme gelen Altuğ, bu kez katıldığı davetteki tarzıyla dikkat çekti.

Eşi Yağmur Atacan'la birlikte geceye katılan oyuncunun derin göğüs dekolteli kıyafeti sosyal medyada yoğun ilgi gördü.

Düğmelerini tamamen açtığı gömleğiyle dikkat çeken Altuğ'a takipçileri beğeni yağdırdı.