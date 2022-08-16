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Petek Dinçöz ile Nida Büyükbayrakdar Evlendi

Petek Dinçöz ile Nida Büyükbayrakdar Evlendi

Magazin Haberleri

Petek Dinçöz geçtiğimiz hafta nişanlandığını duyurduğu eski aşkı Nida Büyükbayrakdar ile evlendi.

Petek Dinçöz, geçtiğimiz nisan ayında oğlu Aslan'ın babası Serkan Kodaloğlu'ndan boşanmıştı. Dinçöz 3,5 aylık yalnızlığın ardından geçtiğimiz hafta nişanlandığını duyurduğu Nida Büyükbayrakdar ile evlendi.

Çift, Beşiktaş'taki bir otelde Nikah masasına oturdu.

Törende, Petek Dinçöz ve Nida Büyükbayrakdar'ı aileleri ve yakın dostları yalnız bırakmadı.

SOSYAL MEDYADAN DUYURMUŞTU

Petek Dinçöz, nişan haberini "Mutlu bir yuva kurmak için attığımız ilk adımımız hayırlı olsun, Rabbim bizi birbirimizden hiç ayırmasın" notu ile sosyal medya hesabından duyurmuştu.

Snob Magazin / Magazin

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