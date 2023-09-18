Petek Dinçöz... ARABESK ALBÜM HAZIRLIĞINDA!

Petek Dinçöz ile eşi Nida Büyükbayraktar, alışverişte görüntülendi. Oğlu İrfan için bir mağazadan ayakkabı bakan Dinçöz, muhabirlerin sorularını yanıtlamayı da ihmal etmedi.

Arabesk albüm yapacağının müjdesini veren ünlü isim, "Arabesk albüm hazırlıyorum. Yeni nesil damar şarkıları seviyor, tanıdık şarkılar da olacak. Heyecanlıyım" dedi.

"DÜETLER HEP KARŞI TARAFA YARIYOR"

Güzel şarkıcı, gazetecilerin "Arabesk albümünde düet olacak mı?" sorusuna; "Benim yaptığım düetler hep karşı tarafa yarıyor, bu yüzden dolayı olmayacak.

Şaka bir yana, emektar arabesk sanatçılarımız ile olabilir; neden olmasın?" diyerek cevap verdi.

"ONLAR HEPİMİZİN ÇOCUKLARI"

Kardeş ülke Azerbaycan'ın Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in kurduğu Yaşat Vakfı ve Asan Gönüllüleri'nin şehit ailelerinin çocukları için düzenlediği gecede sahne alan Petek Dinçöz, "Onlar hepimizin çocukları, ben de elimden geldiğince destek olup yanlarında olmaya çalışıyorum" sözleriyle duygularını dile getirdi.

"KIŞA HAZIRLANIYORUM"

Her şeyin yolunda olduğunu ve evliliğinin de çok güzel gittiğini söyleyen şarkıcı, "Eve gidip salça yapacağım, kışa hazırlanıyorum. Sahneler mutfağa doğru açıldı" ifadelerini kullanarak, evinin yolunu tuttu.