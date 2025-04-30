Pembe'nin ardından Kızılcık Şerbeti'nde bir ayrılık daha

Show TV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti, dördüncü sezon için hazırlıklarını sürdürürken, ardı ardına gelen ayrılık haberleri izleyicileri şaşkına çevirdi. Geçtiğimiz günlerde Pembe karakteriyle özdeşleşen Sibel Taşçıoğlu projeye veda etmişti. Şimdi ise dizinin bir diğer dikkat çeken ismi, Meri karakterini canlandıran Şebnem Bozoklu'nun da ekibe veda edeceği açıklandı.

Kulis bilgilerine göre, Bozoklu'nun diziden ayrılığı sezon finaliyle birlikte gerçekleşecek. Ünlü oyuncunun yeni projelere yönelmek istediği ifade ediliyor. Üç sezondur yüksek reytinglerle yoluna devam eden Kızılcık Şerbeti, dram yüklü hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla izleyicinin kalbini kazanmıştı. Dördüncü sezonla birlikte bazı taşların yerinden oynayacağı, hikâyede yeni dinamiklerin öne çıkacağı tahmin ediliyor.

Aydın Bulut'un yönetmen koltuğunda oturduğu Kızılcık Şerbeti, 30 Mayıs'ta yayımlanacak 103. bölümüyle üçüncü sezonunu noktalayacak.