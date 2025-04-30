Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan güvenlik kameralarının bantlanmasına ilk tepki

Ne diyeceği merak ediliyordu! Erdoğan'dan bu görüntülere ilk tepki
Depremden sonra İstanbul'da 4 okul binası boşaltıldı

İstanbul'da 4 okul binası boşaltıldı
Evlenecek çiftlere destek kampanyasının detayları! Markalar ve indirim oranları netleşti

İmzalar atıldı! İşte evleneceklere indirim yapacak 20 firma
İBB'ye yönelik operasyonda Dilek İmamoğlu'nun abisi de tutuklandı

İBB'ye yönelik ikinci dalgada Dilek İmamoğlu'na bir şok daha

Pembe'nin ardından Kızılcık Şerbeti'nde bir ayrılık daha

Pembe'nin ardından Kızılcık Şerbeti'nde bir ayrılık daha
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dördüncü sezon hazırlıklarını sürdüren Kızılcık Şerbeti'nde ayrılıklar devam ediyor. Pembe karakterinin ardından Meri'ye hayat veren Şebnem Bozoklu da diziye veda etmeye hazırlanıyor.

Show TV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti, dördüncü sezon için hazırlıklarını sürdürürken, ardı ardına gelen ayrılık haberleri izleyicileri şaşkına çevirdi. Geçtiğimiz günlerde Pembe karakteriyle özdeşleşen Sibel Taşçıoğlu projeye veda etmişti. Şimdi ise dizinin bir diğer dikkat çeken ismi, Meri karakterini canlandıran Şebnem Bozoklu'nun da ekibe veda edeceği açıklandı.

Pembe'nin ardından Kızılcık Şerbeti'nde bir ayrılık daha

Kulis bilgilerine göre, Bozoklu'nun diziden ayrılığı sezon finaliyle birlikte gerçekleşecek. Ünlü oyuncunun yeni projelere yönelmek istediği ifade ediliyor. Üç sezondur yüksek reytinglerle yoluna devam eden Kızılcık Şerbeti, dram yüklü hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla izleyicinin kalbini kazanmıştı. Dördüncü sezonla birlikte bazı taşların yerinden oynayacağı, hikâyede yeni dinamiklerin öne çıkacağı tahmin ediliyor.

Pembe'nin ardından Kızılcık Şerbeti'nde bir ayrılık daha

Aydın Bulut'un yönetmen koltuğunda oturduğu Kızılcık Şerbeti, 30 Mayıs'ta yayımlanacak 103. bölümüyle üçüncü sezonunu noktalayacak.

Haberler.com / Ömercan Altay - Magazin
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.