Pelin Karahan: Zor zamanları atlattım

Oğulları Ali Demir ve Can Eyüp'ün babası, iş insanı Bedri Güntay ile mutlu bir evlilik sürdüren Pelin Karahan, önceki gün Etiler'de görüntülendi.

"DERSLERİ ÇOK İYİ"

Basın mensuplarıyla ayaküstü sohbet eden oyuncu, "Çocukları okuldan almaya geldim. Dersleri çok iyi. Futbola da çok ilgi var. Buradan sonra da antrenmanımız var, oraya gideceğiz" şeklinde konuştu.

"ÇALIŞMAMAK GİBİ BİR ŞEY SÖZ KONUSU DEĞİL"

Yeni sezonda ekranlarda olmak istediğini dile getiren Karahan, "Bir tiyatro oyunum var. Yarın şehir dışına gideceğim. Dizileri de takip ediyorum elimden geldiğince. Ben de bir proje yapmak istiyorum ama yeni sezona olur artık.

Oğlum Ali Demir dokuz aylıktı dizi çekiyordum. Çocuklar dokuz yaşına geldi, zor zamanları atlattım. Çalışmamak gibi bir şey söz konusu değil benim için" ifadelerini kullandı.

"HER OYUNCUYA KARAVAN AYARLANIYOR"

Karahan, basına yansıyan 'karavan krizi' haberleri hakkında, "Bilmiyordum bunu, artık eskisi gibi değil aslında. Her oyuncuya karavan ayarlanıyor. Prodüksüyona ciddi paralar harcanıyor.

Benim olduğum setlerde böyle sorun yaşanmadı" açıklamasını yaptı.