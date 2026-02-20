Haberler

Pelin Akil müzikal provalarında ladese girdi: Kaybettiği parayı paylaştı

Pelin Akil müzikal provalarında ladese girdi: Kaybettiği parayı paylaştı Haber Videosunu İzle
Pelin Akil müzikal provalarında ladese girdi: Kaybettiği parayı paylaştı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ünlü oyuncu Pelin Akil, Hayko Cepkin ile müzikal provaları sırasında lades oynadı. Başarılı oyuncu, hem kazandığı hem de kaybettiği anları sosyal medyada paylaşarak takipçilerini güldürdü.

  • Pelin Akil, Hayko Cepkin ile müzikal provalarında lades oynadı.
  • Pelin Akil, lades oyununda 50 TL kazanıp 100 TL kaybetti.
  • Pelin Akil, Jekyll & Hyde müzikalinde Lucy karakterini canlandıracak.

Ünlü oyuncu Pelin Akil, Hayko Cepkin ile müzikal provaları sırasında lades oynadı. Başarılı oyuncu, hem kazandığı hem de kaybettiği anları sosyal medyada paylaşarak takipçilerini güldürdü.

Pelin Akil, müzikal hazırlıkları sırasında rol arkadaşlarıyla eğlenceli anlar yaşadı. Önce Hayko Cepkin ile oynadığı ladesi 50 TL kazandırırken, sonraki denemeleri Batuhan Enes Katılmış ve Nevzat Cengiz ile kaybetti. Akil, "50 TL kazanarak başladığım ladesi 100 TL vererek kaybettim" paylaşımıyla takipçilerini kahkahaya boğdu.

Pelin Akil müzikal provalarında ladese girdi: Kaybettiği parayı paylaştı

MÜZİKALDE BULUŞTULAR

Rock müziğin sıra dışı ismi Hayko Cepkin, başrolünde yer aldığı Jekyll & Hyde müzikalinde sahneye çıkmaya hazırlanıyor. Bu sezon yapımda dikkat çeken değişiklik ise Lucy karakterini canlandıracak olan Pelin Akil'in performansı. Daha önce büyük ilgi gören müzikalde Hayko Cepkin'in enerjisi, Pelin Akil'in sahneye kattığı taze yorumla birleşerek tiyatroseverlere daha sert ve cesur bir Jekyll & Hyde deneyimi sunacak.

Hakan Kanburoğlu
Haberler.com
Gazze'de Ramazan hareketliliği: Pazar yerindeki Coca-Cola kolileri dikkat çekti

Yer: Gazze! Fotoğraftaki anormalliği fark edeniniz oldu mu?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Milas'taki zeytin ağacı katliamına sert tepki: İzin vermeyeceğiz

Soruşturma başlatılan olaya bir tepki de Erdoğan'dan: İzin vermeyiz
Sokak ortasında dehşet: Eski eşinin kafasına silahı dayayıp tetiği çekti ama...

Eski eşinin kafasına silahı dayayıp tetiği çekti ama...
Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, siyasete atılıyor

Günün bombası: Siyasete atılıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Diş ağrısı için yuttuğu ağrı kesici sonu oldu

Yuttuğu ağrı kesici sonu oldu
İntihar etmek isteyen genç kadın için seferber oldular

İntihar etmek isteyen genç kadın için seferber oldular
Neymar, hayranlarını yıkan haberi verdi

Hayranlarını kahreden haberi verdi!
Seray Kaya'dan Doğukan Güngör'e gönderme: Herkesin bir sabrı var

Eski rol arkadaşının vedasına ilk kez yorum yaptı
Diş ağrısı için yuttuğu ağrı kesici sonu oldu

Yuttuğu ağrı kesici sonu oldu
Kraliyet çalkalanıyor: Andrew serbest bırakıldı, eski eşi kayıplara karıştı

Epstein'e "Evlen benimle" demiş! Eski Düşes sırra kadem bastı
Bakan Şimşek güzel haberi verip tek tek sıraladı: Bu ilk defa oluyor

Bakan Şimşek güzel haberi verip tek tek sıraladı