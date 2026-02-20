Pelin Akil müzikal provalarında ladese girdi: Kaybettiği parayı paylaştı

Ünlü oyuncu Pelin Akil, Hayko Cepkin ile müzikal provaları sırasında lades oynadı. Başarılı oyuncu, hem kazandığı hem de kaybettiği anları sosyal medyada paylaşarak takipçilerini güldürdü.

Pelin Akil, müzikal hazırlıkları sırasında rol arkadaşlarıyla eğlenceli anlar yaşadı. Önce Hayko Cepkin ile oynadığı ladesi 50 TL kazandırırken, sonraki denemeleri Batuhan Enes Katılmış ve Nevzat Cengiz ile kaybetti. Akil, "50 TL kazanarak başladığım ladesi 100 TL vererek kaybettim" paylaşımıyla takipçilerini kahkahaya boğdu.



MÜZİKALDE BULUŞTULAR

Rock müziğin sıra dışı ismi Hayko Cepkin, başrolünde yer aldığı Jekyll & Hyde müzikalinde sahneye çıkmaya hazırlanıyor. Bu sezon yapımda dikkat çeken değişiklik ise Lucy karakterini canlandıracak olan Pelin Akil'in performansı. Daha önce büyük ilgi gören müzikalde Hayko Cepkin'in enerjisi, Pelin Akil'in sahneye kattığı taze yorumla birleşerek tiyatroseverlere daha sert ve cesur bir Jekyll & Hyde deneyimi sunacak.