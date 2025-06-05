Pelin Akil'den ayrılık açıklaması! Dokuz senelik evlilik bitiyor

Pelin Akil'den ayrılık açıklaması! Dokuz senelik evlilik bitiyor
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Pelin Akil'den ayrılık açıklaması! Dokuz senelik evlilik bitiyor
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2016 yılında evlenen ve ikiz kızları Alin ile Lina'yı dünyaya getiren Pelin Akil ve Anıl Altan çifti, uzun süredir kamuoyunda dolaşan boşanma iddialarına son noktayı koydu. Katıldığı bir etkinlikte açıklama yapan Akil, "Karı-koca olarak yollarımızı ayırdık ama onun dışında her zaman birlikte olacağız," diyerek evliliğin bittiğini duyurdu.

"Arka Sıradakiler" dizisinin setinde başlayan yol arkadaşlığı, 2016 yılında nikâh masasına uzanmıştı. Oyuncu çift Pelin Akil ve Anıl Altan, dostlukla başlayan ilişkilerini evlilikle taçlandırmış, 2019 yılında ise ikiz kızları Alin ve Lina'nın doğumuyla ailelerini büyütmüştü. Kamuoyunda uyumlu halleriyle sık sık "örnek çift" olarak anılan ikili, zaman zaman boşanma iddialarıyla gündeme gelmiş; ancak her defasında sessiz kalmayı ya da söylentileri yalanlamayı tercih etmişti.

AKİL'DEN NET AÇIKLAMA GELDİ

Katıldığı bir etkinlikte özel hayatına dair konuşan Pelin Akil, sürece noktayı koydu. Ünlü oyuncu, "Karı-koca olarak yollarımızı ayırdık ama onun dışında her zaman birlikte olacağız. Çünkü çocuklarımız var ve biz birbirimizi hâlâ çok seviyoruz. Sürekli bir aradayız ama bu başka anlamlara çekilmesin," sözleriyle ayrılığı doğruladı.

REKLAM ANLAŞMALARI NEDENİYLE ERTELENDİ

Çifte yakın kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Pelin Akil ve Anıl Altan uzun süredir ayrı yaşamasına rağmen resmi bir boşanma başvurusu yapmadı. Bunun sebebi olarak devam eden reklam anlaşmaları gösterildi. Özellikle marka iş birliklerinin zarar görmemesi adına çiftin süreci bir süre ertelediği, reklam sözleşmelerinin sona ermesinin ardından boşanma kararını açıklama yoluna gittikleri konuşuluyor.

DOKUZ YILLIK BİRLİKTELİK SONA ERDİ

2016'da evlenip yıllar boyunca sevgi dolu aile pozlarıyla hafızalara kazınan çiftin ayrılığı, hayranlarını derinden etkiledi. Sosyal medyada kısa sürede gündem olan açıklama sonrası, birçok kullanıcı duygularını "Bir de onlara güveniyorduk" ya da "Ayrılsalar da hâlâ birbirlerine çok saygılılar" gibi yorumlarla dile getirdi.

Haberler.com / Ömercan Altay - Magazin
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıMevlüt:

Bana ne ister ayrılsın ister birleşsin. İlk sayfa haberlerde çıkacak haber mi bu

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Haber YorumlarıYakup Ayfer:

bir perde daha kapandı

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Haber YorumlarıMGk:

Evlilik çiftleşmek değildir birini sevdim onunla takılayım değildir.. Aile olmak isteği üzerine, milli ve manevi değerler üzerine kurulu olmayan bir evliliğin ayak da durma şansı yoktur..

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Haber YorumlarıCHP Savar:

ünlüler evliliği sadece seks den ibaret sanıyor

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