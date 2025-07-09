Password'da Uğur Aslan Rüzgarı: Enerji Dolu Yeni Bölüm Bu Akşam

Password'da Uğur Aslan Rüzgarı: Enerji Dolu Yeni Bölüm Bu Akşam
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Kanal D'nin popüler yarışma programı Password'ün yeni bölümünde Uğur Aslan konuk oluyor. Enis Arıkan ile enerjik diyaloglar ve Karadeniz şarkılarıyla dolu bir gece izleyicileri bekliyor. 1 milyon TL'lik büyük ödül için yarışmacılar kıyasıya mücadele edecek.

KANAL D'nin ilgiyle takip edilen yarışma programı Password, ikinci sezonunda sürpriz isimlerle ekranlara gelmeye devam ediyor. Şebnem Bozoklu'nun sunuculuğunu, Enis Arıkan'ın daimi yarışmacılığını üstlendiği programın bu akşam yayınlanacak yeni bölümüne, ünlü oyuncu Uğur Aslan konuk olacak.

ENİS'E ARABALI REST

Eğlenceli kişiliğiyle ekranların sevilen ismi Uğur Aslan, henüz yarışma başlamadan Enis Arıkan'a meydan okuyarak stüdyoya enerji katacak. Oyuncak arabayla stüdyoya gelen Uğur Aslan, Enis'e takılmadan duramayacak ve taraflar yarışma başlamadan restleşecek.

ASLAN'DAN KARADENİZ ŞARKILARI

Uğur Aslan, yarışma boyunca enerjisiyle dikkat çekecek. 'Gelir misin Benimle' ve 'Loli' isimli Karadeniz şarkıları ile de atmosferi şenlendirecek. Heyecanın giderek tırmandığı final etabında ise nefesler tutulacak. 1 milyon TL'lik büyük ödüle uzanmak için yarışmacılar tüm hünerlerini ortaya koyacak. Özellikle final aşamasında verilen kritik kararlar ve yaşanacak duygusal anlar, bu bölümü izleyen herkesin hafızasına kazınacak.

1 MİLYON TL'LİK ÖDÜL KİME GİDECEK

Password'ün yeni bölümünde hem kahkaha hem gerilim bir arada olacak. Enis Arıkan ile Uğur Aslan arasındaki yüksek tempolu diyaloglar, yarışmanın kaderini belirleyecek anlar ve sürpriz gelişmeler izleyicileri ekran başına kilitleyecek.

KANAL D'DE VE PRIME VIDEO'DA

Shine Medya yapımcılığında hazırlanan Password, yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00'de Kanal D'de izleyiciyle buluşacak. Kaçıranlar için program, yayın sonrası Prime Video üzerinden de izlenebilecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Magazin
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