Password'a Cihangir Ceyhan'dan Tatlı Sürpriz

KANAL D'nin sevilen yarışma programı Password, Şebnem Bozoklu'nun sunumu, Enis Arıkan'ın daimi yarışmacılığı, yüksek enerjisi ve sürpriz konuklarıyla devam ediyor. Programın yeni bölümüne, başarılı oyuncu Cihangir Ceyhan konuk olacak. Ceyhan, stüdyoya 'tatlı' bir sürprizle giriş yaparak herkesi şaşırtacak.

'AĞZIMIZ TATLANSIN'

Ekranların 'semt abisi' olarak anılan Ceyhan, bu kez efendiliği ve tatlı sürpriziyle geliyor. Password'e bir tepsi baklava ile giriş yapacak olan Cihangir Ceyhan, "Hep hırs ile geliyorlar, ben istedim ki ağzımız tatlansın" diyerek yarışmaya tatlı bir başlangıç yapacak.

KAHKAHA DOLU ANLAR

Cihangir Ceyhan ile Enis Arıkan'ın aralarındaki tatlı çekişmeler, yarışma boyunca izleyicilere hem kahkaha hem de sıcak anlar yaşatacak. Özellikle yarışmacıların kelimeleri bir türlü bilememesi üzerine, Enis'in yarışmacısına kendi elleriyle baklava yedirdiği anlar şimdiden bölümün en çok konuşulan sahnelerinden biri olmaya aday.

1 MİLYON TL'LİK ÖDÜL HEYECANI

Final etabında 1 milyon TL'lik büyük ödüle bir adım daha yaklaşmak için yarışmacılar bu bölümde de kıyasıya mücadele edecek. Bakalım tatlı başlayan bu yarışma, finale kimleri taşıyacak.

Shine Medya yapımcılığında hazırlanan Password, yeni bölümüyle 23 Temmuz Çarşamba saat 20.00'de Kanal D'de izleyiciyle buluşacak.