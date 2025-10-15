Haberler

Paris Hilton'dan sürpriz hamle: Türk şarkıcıyı takibe aldı

Paris Hilton'dan sürpriz hamle: Türk şarkıcıyı takibe aldı
Güncelleme:
Dünyaca ünlü yıldız Paris Hilton, sosyal medyada Türk müzik dünyasından sürpriz bir ismi radarına aldı. 27 milyon takipçisi bulunan Hilton'un, yalnızca 7 bin 493 kişiyi takip ettiği listesine şarkıcı Hatice'yi eklemesi dikkat çekti.

Sosyal medyada paylaşımları ve etkileşimleriyle sık sık gündeme gelen Paris Hilton, bu kez beklenmedik bir isimle adından söz ettirdi. Ünlü yıldız, Instagram hesabından Türk şarkıcı Hatice'yi takibe aldı.

Paris Hilton'dan sürpriz hamle: Türk şarkıcıyı takibe aldı

Yaklaşık 27 milyon takipçisi bulunan Hilton'un takip ettiği kişi sayısı yalnızca 7 bin 493. Bu sınırlı listenin arasına bir Türk sanatçının da girmesi, hayranlar arasında şaşkınlık yarattı.

TÜRKİYE'YE OLAN İLGİSİ YENİ DEĞİL

Paris Hilton'un Türkiye'ye olan ilgisi ilk kez gündeme gelmiyor. Daha önce İstanbul'daki etkinliklere katılmış, Türk modacıların tasarımlarını tercih etmişti. Ancak bu kez dikkatini çeken isim, uzun yıllardır müzik dünyasında yer alan ve sahne performanslarıyla tanınan Hatice oldu.

Hilton'un bu hamlesi, sosyal medyada "Paris Hilton Türk sanatçıları mı keşfediyor?" yorumlarını da beraberinde getirdi.

Haberler.com / Ömercan Altay - Magazin
Haberler.com
Yorumlar (2)

Haber YorumlarıARSLANOĞLU Hakan:

Bu kadını ne zaman görsem kamyoncu yazısı aklıma gelir, Kamyonum çeker 10 ton 20 ton, benim gönlüm çeker Paris Hilton

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıLutfi turan:

buna haberim diyorsunuz

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
