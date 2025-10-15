Paris Hilton'dan sürpriz hamle: Türk şarkıcıyı takibe aldı

Sosyal medyada paylaşımları ve etkileşimleriyle sık sık gündeme gelen Paris Hilton, bu kez beklenmedik bir isimle adından söz ettirdi. Ünlü yıldız, Instagram hesabından Türk şarkıcı Hatice'yi takibe aldı.

Yaklaşık 27 milyon takipçisi bulunan Hilton'un takip ettiği kişi sayısı yalnızca 7 bin 493. Bu sınırlı listenin arasına bir Türk sanatçının da girmesi, hayranlar arasında şaşkınlık yarattı.

TÜRKİYE'YE OLAN İLGİSİ YENİ DEĞİL

Paris Hilton'un Türkiye'ye olan ilgisi ilk kez gündeme gelmiyor. Daha önce İstanbul'daki etkinliklere katılmış, Türk modacıların tasarımlarını tercih etmişti. Ancak bu kez dikkatini çeken isim, uzun yıllardır müzik dünyasında yer alan ve sahne performanslarıyla tanınan Hatice oldu.

Hilton'un bu hamlesi, sosyal medyada "Paris Hilton Türk sanatçıları mı keşfediyor?" yorumlarını da beraberinde getirdi.