Pantolonundaki ıslaklık kafa karıştırdı! Serdar Ortaç, altına mı kaçırdı?

Türk müziğinin sevilen isimlerinden Serdar Ortaç, dün akşam Etiler'deki bir mekanda sahne aldı. Mekandan çevresinin yardımıyla çıkan şarkıcının pantolonundaki ıslaklık kafa karıştırdı.

"POPUN KRALI BENİM"

Habertürk'te yer alan habere göre, son zamanlarda yaptığı açıklamalarla sık sık gündeme gelen Serdar Ortaç, mekandan bir arkadaşının koluna girerek çıktı. Ayaküstü kendisini bekleyen basın mensuplarıyla sohbet eden Ortaç, "Popun kralı benim" sözlerinin hatırlatılması üzerine"Popun kralı benim. Kraliçesi de Hande var, Demet var, Gülşen var... Kraliçe dolu. Hatta Ajda Pekkan var ama popun kralı benim. Tarkan da kral, o da kral" dedi.

ALTINA MI KAÇIRDI?

Yıllardır MS hastalığı ile mücadele eden şarkıcının pantolonundaki ıslaklığı görenlerin aklına altına kaçırdığı geldi. Görüntüde yorgunluğu yüzüne yansıyan Ortaç'ın konuyla ilgili yapacağı açıklama merak konusu oldu.