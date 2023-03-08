Pamela Anderson: 'Utangaçlığımı Playboy modelliği sayesinde yendim'
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1989'da Playboy'a ilk kez poz veren Pamela Anderson o döneme dair açıklamalarda bulundu ve o fotoğrafları vermeden önce çocukken kendisini güçsüz hissettiren bir utangaçlık çektiğini söyledi.
1989'da Playboy'a ilk kez poz veren Pamela Anderson o döneme dair açıklamalarda bulundu ve o fotoğrafları vermeden önce çocukken kendisini güçsüz hissettiren bir utangaçlık çektiğini söyledi.
Kaynak: DailyMotion.com / Magazin