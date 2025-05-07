Özkan Karakuşoğlu: Sibel Can yorgana sarılmış gibi görünüyor

Moda Mogazin programında sahne stilini masaya yatıran Özkan Karakuşoğlu, ünlü isimlerin son dönemde tercih ettiği kıyafetleri sert sözlerle eleştirdi. Karakuşoğlu, modanın sahne ışığını söndürmemesi gerektiğini vurguladı.

"NÜKHET DURU VE NİLGÜN BELGÜN SİYAHA GÖMÜLMÜŞ"

Renkli ve enerjik kişilikleriyle tanınan Nükhet Duru ve Nilgün Belgün'ün siyah sahne kıyafetlerini beğenmediğini belirten Karakuşoğlu, "Bu kadar canlı kanlı iki karaktere siyah kostüm hiç uymamış. Enerjilerini bu karanlık seçimle yansıtamamışlar" dedi. Her iki isme de on üzerinden yalnızca dört puan verdiğini açıkladı.

"YIRTMAÇ YÜKSEKLİĞİ KIYAFETİ UCUZLAŞTIRMIŞ"

Şevval Sam'ın sahne elbisesini eleştiren Karakuşoğlu, kostümün sahneye uygun olmadığını savundu."Yırtmaç yüksekliği kıyafeti ucuzlaştırmış. Ayak estetiği de göz önünde değil" diyerek kıyafete üç puan verdi. Karakuşoğlu, Sam gibi zarif bir ismin sahne gücüne yakışır kombinlerle görünmesi gerektiğini ifade etti.

"SİBEL CAN'IN MODACISI 'SEN KİLO ALDIN YORGANA SARIL ÇIK" DEMİŞ GİBİ?"

En ağır eleştiri ise Sibel Can'a geldi. Karakuşoğlu, Can'ın sahne kostümünü "yorgana sarılmış gibi" bulduğunu söyleyerek, "Modacısı 'sen kilo aldın, bu yorgana sarıl çık' demiş gibi. Hayretler içindeyiz. Bir an önce modacısını değiştirmesi şart" dedi. Sibel Can'ın kıyafetine de on üzerinden sadece dört puan verdi.