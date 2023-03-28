Özge Özpirinçci... ESRA BALAMİR'E 'PAÇOZ' CEVABI!

Esra Balamir, konuk olduğu '2. Sayfa' adlı magazin programında kariyerine başladığı ilk günden beri doğal haliyle dikkat çeken, beyaz saçlarını boyatmayan Özge Özpirinçci'yi eleştirdi.

Balamir, Özpirinçci için şunları söyledi:

"Özge'yi görünce üzülüyorum. Doğal olacağım diye sınırı zorladı. Artık doğallıktan çıktı paçozluğa doğru gitmeye başladı kız.

Alıp saçını boyayasım geliyor vallahi görünce. Sadece saçının önündeki beyazlar da değil sorun. Üstü, başı, tarzı…"

"SONSUZA KADAR İSYAN"

Özge Özpirinnçi kendisine 'paçoz' diyen Esra Balamir'e Instagram hesabından cevap verdi.

Oyuncunun İngilizce olan paylaşımında şu ifadeler yer aldı: "Kendinden şüphe duymandan çıkar sağlayan bir toplumda kendini beğenmek, sevmek isyankar bir davranıştır. Sonsuza kadar isyan."

Öte yandan sosyal medyada ise Esra Balamir'in estetik ve burun ameliyatı olmadan önceki resimleri paylaşılarak yorumlar yapıldı.

Esra Balamir'in bu sözleri sonrası güzel oyuncunun sevenleri "Estetikle bambaşka olacağına doğal olsun" yorumlarında bulundu.