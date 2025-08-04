Özcan Deniz sahnede patladı: Canımı en yakınım yaktı!

Özcan Deniz'in 22 yıl boyunca menajerliğini yapan ağabeyi Ercan Deniz ile yollarını ayırması, hem kişisel hem de profesyonel hayatını derinden etkiledi. Kardeşler arasında yaşanan gerginlik, yalnızca bir iş ortaklığının bitişiyle sınırlı kalmadı; tapu devriyle ilgili anlaşmazlıklar ve tehdit içerikli ifadeler nedeniyle olay yargıya taşındı.

KEFİL OLDUĞU BORÇLAR BAŞINA DERT AÇTI

Son gelişmelere göre, Özcan Deniz'in tüm mal varlığına ve banka hesaplarına haciz işlemi başlatıldı. Sabah gazetesinin haberine göre, bu kararın temelinde, sanatçının yıllar önce kefil olduğu Ercan Deniz'e ait banka borçları yer alıyor. Alacaklı bankalar, doğrudan kefil olan Özcan Deniz'in gelir ve mülklerine yönelerek haciz işlemlerini başlattı.

AVUKATLARI HACZE İTİRAZ ETTİ

Sanatçının hukuk ekibi, haciz kararına karşı yasal girişimlerde bulundu. Süreç mahkemede devam ederken, Özcan Deniz'in yaşadığı bu mali çalkantının hem kariyerine hem de ruh sağlığına olumsuz yansıdığı iddia ediliyor.

SAHNEDE SİTEM

Tüm bu gelişmelerin gölgesinde, Özcan Deniz geçtiğimiz akşam Kıbrıs'ta bir otelde sahne aldı. Hayranlarına unutulmaz bir gece yaşatan sanatçı, şarkı aralarında duygularını da paylaştı. Abisi Ercan Deniz ve kız kardeşi Sibel Semerci ile yaşadığı gerginliğe üstü kapalı göndermede bulunan Deniz, seyircilerine şu sözlerle seslendi, "İnsan en çok en yakınıyla sınanır. Destek beklerken köstek görüyorsan, işte o can yanar."

Sanatçının bu sitemi, hem sahnedeki duygusal anlara hem de yaşadığı zor döneme ayna tuttu.