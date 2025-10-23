Ozan Güven'in hapis cezası kesinleşti

Oyuncu Ozan Güven, eski sevgilisi Deniz Bulutsuz'u darp ettiği gerekçesiyle aldığı 2 yıl 3 ay hapis cezasının istinaf incelemesi sonucunda kesinleşmiş oldu. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi, yerel mahkemenin verdiği kararı onaylayarak cezayı onadı.

CEZA 45 GÜNLÜK BÖLÜMÜYLE UYGULANACAK

Mahkeme kararına göre Ozan Güven, aldığı cezanın denetimli serbestlik süresi dışında kalan 45 günlük kısmını açık cezaevinde geçirecek. Kararın gerekçesi oyuncuya tebliğ edildikten sonra Güven, cezaevine teslim olacak.

DAVA 2020 YILINDA BAŞLAMIŞTI

Ozan Güven'in eski sevgilisi Deniz Bulutsuz'u Haziran 2020'de darp ettiği iddiasıyla açılan davada, ünlü oyuncu "silahla kasten yaralama" suçundan 2 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Güven, "hakaret" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlamalarından beraat etmiş, mahkeme cezayı erteleme kararı vermemişti.

BULUTSUZ BERAAT ETTİ

Aynı davada Deniz Bulutsuz hakkında ise "basit yaralama" suçlamasından beraat kararı verilmişti. Tarafların itirazları üzerine dosya, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 20'nci Ceza Dairesi tarafından incelenmişti.

İSTİNAF MAHKEMESİ KARARI ONADI

Yapılan inceleme sonucunda itirazlar reddedildi ve İstanbul 58'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nin verdiği hüküm kesinleşti. Böylece Ozan Güven'in hapis cezası infaz edilecek ve ünlü oyuncu, 45 günlük süresini açık cezaevinde tamamlayacak.