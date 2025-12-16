Ozan Akbaba ve Yüksel Aksu'dan 'Bak Postacı Geliyor' izleyicilerine film arasında sürpriz

YÜKSEL Aksu'nun senaryosunu yazıp yönettiği, ünlü oyuncu Ozan Akbaba'nın başrolünde yer aldığı 'Bak Postacı Geliyor' filminin akşam seansında izleyiciler bir sürprizle karşılaştı. Bir alışveriş merkezindeki gösterim sırasında sinema salonuna giren Yüksel Aksu ve Ozan Akbaba'yı karşılarında gören sinemaseverler, şaşkınlıklarını gizleyemedi. Film devam ederken gerçekleşen bu sürpriz ziyaret, sinema akşamına renk kattı ve izleyiciler için unutulmaz bir ana dönüştü.

Ozan Akbaba, izleyicilerle yaptığı kısa sohbette bu tür doğrudan buluşmaların kendisi için çok kıymetli olduğunu dile getirirken, yönetmen Yüksel Aksu da filmin sıcak ve samimi atmosferini seyirciyle birlikte aynı salonda deneyimlemenin kendilerini çok mutlu ettiğini ifade etti. Akbaba, çarşamba günleri bilet fiyatlarının 120 TL'ye sabitlenmesiyle ilgili olarak da şu ifadeleri kullandı:

"Bu uygulamalar benim çok hoşuma gidiyor. Çünkü herkes her zaman aynı şekilde aynı konfora sahip olamayabiliyor ekonomik anlamda. O yüzden bu tür günlerin de tabii hem tadını çıkarmak hem de bu tür günlerden yararlanmak bence iyi bir fikir. O yüzden herkesi sinemalara bekliyoruz."

'BABAM FİLMİ İZLEDİĞİNDE ANNEME YENİDEN AŞIK OLDU'

Yönetmen Yüksel Aksu'nun anne ve babasının gerçek aşk hikayesinden ilham alarak kaleme aldığı 'Bak Postacı Geliyor', seyirciyi duygusal bir yolculuğa çıkarıyor. Filmde, babası Osman'ın annesine duyduğu saf ve içten aşkı anlatan Aksu, "Babam filmi izlediğinde anneme yeniden aşık oldu" sözlerini kullandı.

Film sadece nostaljik bir hikaye sunmakla kalmıyor, aynı zamanda uzun süredir sinemaya gitmeyen izleyicileri de yeniden salonlara çekiyor.

Filmi izleyen seyirciler, 'Bak Postacı Geliyor'u övgüyle karşılayarak, filmin içinde sevgi, gülümseme ve aşk barındıran sıcacık bir aile filmi olduğunu belirttiler. Kimi zaman güldüren kimi zaman duygulandıran film sahnelerinde kendi geçmişlerine gittiklerini ifade etti.

Özellikle Ozan Akbaba'nın sert mizaçlı rollerden bu sıcacık role geçişi başarıyla yaptığını, nostaljik bir atmosfer yarattığını belirten sinemaseverler, herkesi filmi izlemeye davet etti.

ÇARŞAMBA SİNEMA GÜNLERİNDE İZLEYİCİYE AVANTAJ: 120 TL'YE SİNEMA KEYFİ

Filmi izlemek isteyenler için bir güzel haber de çarşambaları uygulanan Sinema Günleri ile geliyor. Her hafta çarşamba günü sinemaseverler indirimli bilet fırsatlarından yararlanarak 'Bak Postacı Geliyor' filmini daha uygun fiyatlarla izleyebilir.

OZAN AKBABA SİNEMALARDA İZLEYİCİLERİNE SÜRPRİZ YAPMAYA DEVAM EDECEK

Ozan Akbaba, 'Bak Postacı Geliyor' filminin gösterimleri sırasında sinema salonlarını ziyaret ederek izleyicilerle sürpriz buluşmalar gerçekleştirmeye devam edecek. Bu nedenle filmi izlerken ünlü oyuncuyu bir anda karşınızda görürseniz şaşırmayın.