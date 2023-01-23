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Oyunculuğu kadar sesi de gündemde! Serenay Sarıkaya, sette şarkı söylediği anları paylaştı

Magazin Haberleri

Son günlerde Şahmaran dizisindeki cesur sahneleriyle adından söz ettiren Serenay Sarıkaya, sesiyle de dikkatleri üzerine çekiyor. Dizinin yayınlanmasının ardından set görüntülerini yayınlayan Sarıkaya, şarkı söylediği videolarını da paylaşmayı ihmal etmedi.

Serenay Sarıkaya ve Burak Deniz'in Netflix'te yayınlanan Şahmaran dizisi, konusu, oyuncuları ve cesur sahneleriyle konuşulmaya devam ediyor. Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan oyuncu, setteki eğlenceli anları paylaştı.

PEŞ PEŞE ŞARKI SÖYLEDİĞİ ANLARI PAYLAŞTI

Son yıllarda oyunculuktaki başarısı kadar sesiyle de konuşulan Serenay Sarıkaya, sette de fırsat buldukça şarkı söylemiş. O anları kayda alan oyuncu, 9,4 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından set hallerini paylaştı. Oyuncu fotoğrafların yanı sıra şarkı söylediği anları da takipçilerinin beğenisine sundu. Sarıkaya'nın performansları ise sevenlerinden tam not aldı.

Ecem Altan
Ecem Altan
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Serenay Sarıkaya Magazin Haberler

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