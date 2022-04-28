Oyuncu Zara Phythian tarafından yıllarca istismar edildiğini söyleyen genç kız konuştu: Beni eşiyle zorla ilişkiye girdirdi

Doctor Strange dizisinde oynadığı Benedict Cumberbatch karakteri ile tanınan 36 yaşındaki Hollywood yıldızı Zara Phythian'ın 13 yaşındaki bir kız çocuğunu taciz ettiği ve eşi Victor Markle ile ilişkiye girmesi için zorladığı gerekçesiyle dava açıldı.

20 KEZ ZORLA İLİŞKİYE GİRDİK

2005 yılında yaşanan olayda taciz edilen 13 yaşındaki kız, ayda en az iki kez Zara ve kocasının tacizine uğradığını ileri sürdü. Taciz kız 18 yaşına gelene kadar sürdü. Şu an yetişkin olan kız, mahkemede Zara'nın kendisini taciz ettikten sonra kocası ile ilişkiye girmek için kendisini zorladığını, Zara'nın kocası Victor ile en 20 kez ilişkiye girdiğini söyledi. Zara ve kocası Victor mahkeme haklarındaki suçlamaları kabul etmedi.

Zara Phythian ve eşi

"OYUN ESNASINDA ÖPTÜKTEN SONRA İLİŞKİYE GİRDİK"

Tacize uğradığı zaman Zara ve kocasının evli olmadıklarını söyleyen Genç kız mahkemede, Zara'nın kendisine iş verdikten sonra oyun oynamak istediğini, oyun esnasında kendisini öptükten sonra ileri gidip tamamen ilişkiye girdiklerini daha sonra kendisinin zoruyla kocası ile ilişkiye girdiğini söyledi. O geceden sonra Zara ve kocası genç kızı 18 yaşında gelene kadar taciz etmeye devam etti. Olayla ilgili tarafların mahkemesi devam ediyor.