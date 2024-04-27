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Oyuncu Nihal Menzil: Üvey anneme öz annemin adıyla hitap ettiğim için babamdan dayak yedim

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Oyuncu Nihal Menzil, Haberlercom stüdyosunda Haber Bahane programının konuğu oldu. Gökay Kalaycıoğlu'nun sorularını yanıtlayan Menzil, "Üvey anneme, öz annemin ismiyle hitap ettiğim için babamdan dayak yedim" açıklamasında bulundu.

Oyuncu Nihal Menzil, Gökay Kalaycıoğlu'nun hazırlayıp sunduğu Haber Bahane programının bu haftaki konuğu oldu. üvey annesini öz annesi sandığını söyleyen Menzil, gerçeği öğrenme hikayesini şu sözlerle anlattı;

"ANNEMİN ÜVEY OLDUĞUNU BEŞİNCİ SINIFTA ÖĞRENDİM"

"Annemin üvey olduğunu ilkokul beşinci sınıfta öğrendim. Form dolduruyordum, annemin adını sorduğunda üvey annemin adını söyledim. 'Annenin ismi o değil, bu' dediler. Eve gidince şirinlik olsun diye 'Anne ikinci adını öğrendim' dedim. 'Neymiş' dedi, söyledim. Çok sinirlendi."

"BABAM, ANNEMİN ADIYLA ÜVEY ANNEME HİTAP ETTİĞİ İÇİN KIZMIŞ"

"Akşam babam geldi, dayak yedim. Annemin adıyla üvey anneme hitap ettiği için kızmış. 2 gün komaya girdim. Beni duvara fırlatmıştı. Nasıl bir duygu taşıdığını bilmiyorum."

Haberler.com / Berkan Tayfun - Magazin

Gökay Kalaycıoğlu Nihal Menzil Magazin Haberler

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