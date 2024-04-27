Oyuncu Nihal Menzil: Üvey anneme öz annemin adıyla hitap ettiğim için babamdan dayak yedim

Oyuncu Nihal Menzil, Gökay Kalaycıoğlu'nun hazırlayıp sunduğu Haber Bahane programının bu haftaki konuğu oldu. üvey annesini öz annesi sandığını söyleyen Menzil, gerçeği öğrenme hikayesini şu sözlerle anlattı;

"ANNEMİN ÜVEY OLDUĞUNU BEŞİNCİ SINIFTA ÖĞRENDİM"

"Annemin üvey olduğunu ilkokul beşinci sınıfta öğrendim. Form dolduruyordum, annemin adını sorduğunda üvey annemin adını söyledim. 'Annenin ismi o değil, bu' dediler. Eve gidince şirinlik olsun diye 'Anne ikinci adını öğrendim' dedim. 'Neymiş' dedi, söyledim. Çok sinirlendi."

"BABAM, ANNEMİN ADIYLA ÜVEY ANNEME HİTAP ETTİĞİ İÇİN KIZMIŞ"

"Akşam babam geldi, dayak yedim. Annemin adıyla üvey anneme hitap ettiği için kızmış. 2 gün komaya girdim. Beni duvara fırlatmıştı. Nasıl bir duygu taşıdığını bilmiyorum."