Oyuncu Muhlis Asan katıldığı galada kalp krizi geçirdi

'Unutma Bizi' adlı tiyatro oyununun galasına katılan 65 yaşındaki oyuncu Muhlis Asan birden fenalaşınca eve gitti. Kalp krizi geçirdiğinin farkına varamayan Asan, ağrıları artınca hastaneye kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği anlaşılan Muhlis Asan'ın sağlık durumunun kritik olduğu öğrenildi.

Oyunculuk kariyerine 1985'te 'Kaşık Düşmanı' ile başlayan Muhlis Asan, önceki akşam 'Unutma Bizi' adlı tiyatro oyununun galasına katıldı. Arkadaşlarına destek olmak için giden Asan, bir süre sonra kendini iyi hissetmediğini belirterek arkadaşlarına, "Kendimi iyi hissetmiyorum, oyuna kalamayacağım" diyerek salondan ayrıldı.

DURUMU KRİTİK

Edinilen bilgiye göre taksiye binip ablasıyla birlikte evine dönen Muhlis Asan, bir süre sonra fenalaştı. Ablası tarafından hastaneye kaldırılan Asan'ın yapılan kontroller sonucu kalp krizi geçirdiği öğrenildi. Tedavi altına alınan Muhlis Asan, önlem amaçlı olarak uyutuldu. Asan'ın durumunun kritik olduğu öğrenildi.

Üzücü haberin ardından Süha Uygur, Muhlis Asan ile çekilen bir karesini Instagram hesabından yayınlayarak "Sevgili arkadaşım Muhlis'e acil şifalar diliyorum. Bir an önce güzel haberlerini bekliyoruz güzel adam" notunu yazdı.

MUHLİS ASAN KİMDİR?

1958'de Iğdır'da dünyaya gelen Muhlis Asan, ilk profesyonel oyunculuk kariyerine 1976'da 18 yaşındayken Erkan Yücel'in Ankara Halk Tiyatrosu bünyesinde başladı. Muhlis Asan, birçok oyun, dizi ve filmde rol aldı.