Oyuncu Erkan Petekkaya'nın babası hayatını kaybetti

Dila Hanım, Öyle Bir Geçer Zaman ki, Paramparça, O Kız ve Kırmızı Oda gibi birçok projede rol alan başarılı oyuncu Erkan Petekkaya, bugün baba acısıyla yıkıldı.

Instagram hesabından babasının vefat ettiğini duyuran Erkan Petekkaya, "Canım babam Akın Petekkaya'yı bu sabah kaybettik. Cenaze namazı Beykoz/Kavacık Görele mahallesi camisinde yarın öğlen namazında kılınacak cenaze namazına müteakip Görele mezarlığına defnedilecektir. Allah hepimizin büyüklerine rahmetler eylesin" ifadelerini kullandı.

Oyuncunun paylaşımına Seray Sever, Emel Sayın, Songül Öden, Emre Kınay, Ata Demirer ve Seren Serengil'den taziye yorumu geldi.