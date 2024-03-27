Üye Girişi
Haberler

Oyuncu Erkan Petekkaya'nın babası hayatını kaybetti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dila Hanım, Öyle Bir Geçer Zaman ki, Paramparça, O Kız ve Kırmızı Oda gibi birçok projede rol alan başarılı oyuncu Erkan Petekkaya, bugün baba acısıyla yıkıldı.

Instagram hesabından babasının vefat ettiğini duyuran Erkan Petekkaya, "Canım babam Akın Petekkaya'yı bu sabah kaybettik. Cenaze namazı Beykoz/Kavacık Görele mahallesi camisinde yarın öğlen namazında kılınacak cenaze namazına müteakip Görele mezarlığına defnedilecektir. Allah hepimizin büyüklerine rahmetler eylesin" ifadelerini kullandı.

Oyuncunun paylaşımına Seray Sever, Emel Sayın, Songül Öden, Emre Kınay, Ata Demirer ve Seren Serengil'den taziye yorumu geldi.

Oyuncu Erkan Petekkaya'nın babası hayatını kaybetti

Oyuncu Erkan Petekkaya'nın babası hayatını kaybetti

Oyuncu Erkan Petekkaya'nın babası hayatını kaybetti

Ecem Altan
Ecem Altan
Haberler.com - Magazin

Erkan Petekkaya Magazin Yaşam Haberler

Bakmadan Geçme

Hasan Uluarabacı kimdir? Zafer Partisi Eskişehir- İnönü Belediye Başkan adayı Hasan Uluarabacı kaç yaşında, nereli? Mazlum Nurlu kimdir? CHP Manisa Salihli Belediye Başkan Adayı Mazlum Nurlu Kaç yaşında, nereli? Hikmet Dönmez kimdir? CHP Manisa Kula Belediye Başkan Adayı Hikmet Dönmez Kaç yaşında, nereli? İbrahim Yıldıran kimdir? Zafer Partisi Eskişehir- Han Belediye Başkan adayı İbrahim Yıldıran kaç yaşında, nereli? DEM Parti Sivas Merkez Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Sivas Merkez adayı Semiha Şahin kimdir? Fatih Taşlı kimdir? CHP Manisa Köprübaşı Belediye Başkan Adayı Fatih Taşlı Kaç yaşında, nereli? Hasan Aktaş kimdir? Zafer Partisi Eskişehir- Günyüzü Belediye Başkan adayı Hasan Aktaş kaç yaşında, nereli? Adem Uzun kimdir? BBP Sivas Belediye Başkan Adayı Adem Uzun kaç yaşında, nereli? DEM Parti Sivas Kangal Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Sivas Kangal adayı Nalan Güneş kimdir? Burak Gündüz kimdir? Zafer Partisi Eskişehir- Çifteler Belediye Başkan adayı Burak Gündüz kaç yaşında, nereli? DEM Parti Sinop Merkez Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Sinop Merkez adayı Sedef Karakurt kimdir? DEM Parti Rize Merkez Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Rize Merkez adayı Nurettin Aydın kimdir? Hüseyin Tosun kimdir? Zafer Partisi Eskişehir- Beylikova Belediye Başkan adayı Hüseyin Tosun kaç yaşında, nereli? İlker Yiğit Çetin kimdir? Zafer Partisi Eskişehir- Alpu Belediye Başkan adayı İlker Yiğit Çetin kaç yaşında, nereli? DEM Parti Rize Pazar Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Rize Pazar adayı Metin Gök kimdir?
500

Yorumlar (1)

GAGS:

Allah rahmet eylesin..

2
0
yanıtYanıtla
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title