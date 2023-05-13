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Oyuncu Cansu Dere, 14 milyon TL'lik reklam teklifini reddettiği iddiasını yalanladı

Magazin Haberleri

Sevilen oyuncu Cansu Dere, 14 milyon TL'lik reklam teklifini reddettiği iddiasını yalanlayarak "Arkadaşlar hepimiz aynı ülkede yaşıyoruz. Öyle bir teklif yok" dedi.

Ekranların iki başarılı oyuncusu Cansu Dere ve Selma Ergeç, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Ayaküstü basın mensuplarıyla konuşan Dere, bir mücevher markasının 14 milyon TL'lik reklam teklifini reddettiği iddiasına son noktayı koydu.

"ÖYLE BİR TEKLİF YOK"

Birlikte görülen Cansu Dere ve Selma Ergeç, "Beraber bir projeniz mi var? Onun için mi buluştunuz" sorusuna "Şu an için iş güç düşünmüyoruz. Biz çok yakın arkadaşız. Halletmemiz gereken bir iş vardı. Onun için beraberiz" dedi. Geçtiğimiz günlerde bir markanın 14 milyon TL'lik reklam teklifini reddettiği iddiasıyla gündeme gelen Cansu Dere, "Arkadaşlar hepimiz aynı ülkede yaşıyoruz. Öyle bir teklif yok" ifadelerini kullandı.

Cansu Dere, Ordu'da kendi adına açılan eczane için de "O eczaneden haberim yok. Bir şey diyemem" şeklinde konuştu.

Oyuncu Cansu Dere, 14 milyon TL'lik reklam teklifini reddettiği iddiasını yalanladı

Oyuncu Cansu Dere, 14 milyon TL'lik reklam teklifini reddettiği iddiasını yalanladı

Kaynak: Snob Magazin / Ecem Altan - Magazin

Selma Ergeç Cansu Dere Magazin Haberler

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