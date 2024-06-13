Oyuncu Can Yaman, 11 milyon takipçili Instagram hesabını sildi

Erkenci Kuş, Dolunay, İnadına Aşk gibi projelerde yer alarak adını duyuran oyuncu Can Yaman, şimdilerde Gossip Girl dizisiyle tanınan Ed Westwick ile Sandokan projesinde buluştu. İşleri ve hayatıyla gündemden düşmeyen oyuncu, Instagram hesabını kapattı.

KARİYERİNİ ETKİLEMESİNE İZİN VERMİYOR

Oyuncu, sosyal medyanın faydasını görmek yerine zararını hissettiği iddiasıyla 11 milyon takipçili Instagram hesabına veda etti. Yaman'ın yaptığı işlerindeki konsantrasyonunu da etkilememesi için sosyal medyadan uzaklaştığı da konuşulanlar arasında. Yakışıklı oyuncu Can Yaman, Bay Yanlış dizisinin finalinden sonra kariyerine İtalya'da devam etme kararı almıştı.