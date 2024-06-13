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Oyuncu Can Yaman, 11 milyon takipçili Instagram hesabını sildi

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Son günlerde Sandokan isimli projesiyle adından söz ettiren ve uzun zamandır İtalya'da yaşayan oyuncu Can Yaman, 11 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabını sildi.

Erkenci Kuş, Dolunay, İnadına Aşk gibi projelerde yer alarak adını duyuran oyuncu Can Yaman, şimdilerde Gossip Girl dizisiyle tanınan Ed Westwick ile Sandokan projesinde buluştu. İşleri ve hayatıyla gündemden düşmeyen oyuncu, Instagram hesabını kapattı.

KARİYERİNİ ETKİLEMESİNE İZİN VERMİYOR

Oyuncu, sosyal medyanın faydasını görmek yerine zararını hissettiği iddiasıyla 11 milyon takipçili Instagram hesabına veda etti. Yaman'ın yaptığı işlerindeki konsantrasyonunu da etkilememesi için sosyal medyadan uzaklaştığı da konuşulanlar arasında. Yakışıklı oyuncu Can Yaman, Bay Yanlış dizisinin finalinden sonra kariyerine İtalya'da devam etme kararı almıştı.

Oyuncu Can Yaman, 11 milyon takipçili Instagram hesabını sildi

Oyuncu Can Yaman, 11 milyon takipçili Instagram hesabını sildi

Haberler.com / Fatih Kayalı - Magazin

Instagram Can Yaman İtalya Söz Magazin Yaşam Haberler

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Yorumlar (2)

Recai Apaydın:

helal olsun Bende silecem

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Zübükzade:

senin kaç milyon takipçin var

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