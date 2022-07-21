Oyuncu Birce Akalay'dan döviz kurunun artışına tepki: Halkımız sefil oldu

Netflix'te yayınlanan Kuş Uçuşu ve Mezarlık dizilerindeki performansıyla alkış toplayan başarılı oyuncu Birce Akalay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla da konuşulmaya devam ediyor.

"BİRİLERİ ÜLKEYİ DOYUMSUZCA SATMAYA DEVAM EDİYOR"

Zaman zaman gündemle ilgili paylaşımlar yapan Akalay, döviz kurundaki yükselişe sessiz kalamadı. Ülkenin geldiği duruma isyan eden oyuncu, Instagram hesabının hikaye kısmından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Bıktım artık. Emeğimizin değeri, paramız iyiden iyiye pul oldu. İşçimiz, halkımız sefil oldu. Fakat birileri ülkeyi yemeye ve doyumsuzca satmaya devam ediyor. Yargılanacağınız günleri görebilmek ümidiyle ki göreceğiz."