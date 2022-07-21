Oyuncu Birce Akalay'dan döviz kurunun artışına tepki: Halkımız sefil oldu - Haberler

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Oyuncu Birce Akalay'dan döviz kurunun artışına tepki: Halkımız sefil oldu

Haberler.com - Ecem Altan - Magazin
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Son günlerde rol aldığı dizilerdeki başarısıyla adından sıkça söz ettiren güzel oyuncu Birce Akalay, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak doların artışına tepki gösterdi. Türk lirasının değer kaybetmesine isyan eden oyuncu, "İşçimiz, halkımız sefil oldu" dedi.

Netflix'te yayınlanan Kuş Uçuşu ve Mezarlık dizilerindeki performansıyla alkış toplayan başarılı oyuncu Birce Akalay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla da konuşulmaya devam ediyor.

"BİRİLERİ ÜLKEYİ DOYUMSUZCA SATMAYA DEVAM EDİYOR"

Zaman zaman gündemle ilgili paylaşımlar yapan Akalay, döviz kurundaki yükselişe sessiz kalamadı. Ülkenin geldiği duruma isyan eden oyuncu, Instagram hesabının hikaye kısmından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Bıktım artık. Emeğimizin değeri, paramız iyiden iyiye pul oldu. İşçimiz, halkımız sefil oldu. Fakat birileri ülkeyi yemeye ve doyumsuzca satmaya devam ediyor. Yargılanacağınız günleri görebilmek ümidiyle ki göreceğiz."

Oyuncu Birce Akalay'dan döviz kurunun artışına tepki: Halkımız sefil oldu

Oyuncu Birce Akalay'dan döviz kurunun artışına tepki: Halkımız sefil oldu

Oyuncu Birce Akalay'dan döviz kurunun artışına tepki: Halkımız sefil oldu

Ecem Altan
Ecem Altan
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Birce Akalay Instagram Magazin Güncel Haberler

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Yorumlar (3)

Nurullah Ak:

Beyenmeyen defolup gitsin bu cennet vatandan ben gayet kazanıyorum biriktiriyorum da

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Sanane Adımdan :

gözden düşen popüleritesi biten hükümete sallıyor tekrar fenomen olmak için arkadas

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ÖNDER ÇELİK:

BİRAZDAN SÜRÜ LİNÇ ETMEYE GELİR.

Cevap Yaz 7 13 Yayından Kaldır
500
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