Oyuncu Bahar Şahin'den oruç açıklaması: Hiçbir zaman

Ünlü oyuncu Bahar Şahin, oruç paylaşımıyla tartışma yarattı. Dizi çekimlerine devam ederken başörtülü fotoğrafını paylaşan oyuncu, ''Hiçbir zaman 30 gün oruç tutamadım.'' diye belirtti.

  • Oyuncu Bahar Şahin hiçbir zaman Ramazan boyunca 30 gün oruç tutamadığını açıkladı.
  • Bahar Şahin, anneannesinin 'başında, ortasında ve sonunda tut' kuralını uyguladığını belirtti.
  • Bahar Şahin'in oruç açıklaması sosyal medyada tartışmalı yorumlara yol açtı.

ATV'nin Aynı Yağmur Altında dizisinde Beliz karakterini canlandıran oyuncu Bahar Şahin son olarak yaptığı oruç açıklamasıyla gündeme geldi. Şahin başörtülü fotoğrafını paylaşarak 'Hiçbir zaman 30 gün oruç tutamadım.' diyerek yeni bir tartışma başlattı.

'HİÇBİR ZAMAN 30 GÜN ORUÇ TUTAMADIM'

Şahin, hiçbir zaman Ramazan boyunca 30 gün oruç tutamadığını, ancak anneannesinin inandığı bir kuralı uyguladığını belirtti:

"Hiçbir zaman 30 gün oruç tutamadım ama anneannemin inandığı bir şey var: Başında, ortasında ve sonunda tut. Bu benim için bir kural oldu, belki saçma gelebilir size. Her sene biraz daha yaklaşıyorum. Bir gün 30 günü de tamamlayacağıma inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Oyuncunun paylaşımı kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı ve tartışmalı yorumları da beraberinde getirdi.

Oyuncuya bazı takipçileri tarafından, 'Bu paylaşınca ne oldu şimdi', 'Ne garipsiniz ya' şeklinde yorumlar yapıldı.

İşte gelen yorumlardan bazıları

Büyük ihtimal anneanne bunu ona çocukken söyledi, birisi onun büyüdüğünü artık tam tutması gerektiğini söyleyebilir mi?

7 yasında çocuk sanki.

Çocukların tekne orucu daha mantıklı.

