Oyuncu Alperen Duymaz, Kübra Keltik ile boşanacağı iddiasını yalanladı - Haberler

Acı Aşk, Tatlı Küçük Yalancılar, Çukur, Çarpışma, Zemheri, Son Yaz ve Erkek Severse gibi dizilerdeki başarısıyla adından söz ettiren Alperen Duymaz, iki yıl önce öğretmen Kübra Kelkit ile nikah masasına oturdu. Yoğunluğundan dolayı düğün yapmayan çift, evliliklerini de gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyor. Sessiz sedasız evlenen çiftin boşanacağı iddiası ise magazin gündemine bomba gibi düştü.

BOŞANMA İDDİASINA YALANLAMA

Bu zamana kadar evliliğiyle ilgili sessiz kalan yakışıklı oyuncu, boşanma iddiasının ardından sessizliğini bozdu. 3 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından eşi Kübra Kelkit'in kahkaha attığı bir fotoğrafını paylaşan oyuncu, boşanma iddiasını yalanladı.

Evliliğiyle ilgili sosyal medya hesabından da pek paylaşım yapmamayı tercih eden Alperen Duymaz, son olarak 2020 Aralık ayında eşini öptüğü bir pozunu paylaşmıştı.