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Oyuncu Tarık Emir Tekin, askere gidiyor

Haberler.com - Ecem Altan - Magazin
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Sadakatsiz dizisinde rol alan Şevval Sam'ın oğlu Tarık Emir Tekin, askere gidiyor. Bedelli askerlik yapacağını söyleyen Tekin'in birliği evinin sadece birkaç durak ilerisinde olan Maltepe'deki asker birliği olduğu öğrenildi.

Kanal D ekranlarında yayınlanan Sadakatiz dizisinde Selçuk karakterini oynayan Tarık Emir Tekin, önceki gün sevgilisi Sofia ile Bebek'teki bir mekandan çıkarken objektiflere takıldı. Ayaküstü basın mensuplarıyla konuşan Tekin, önümüzdeki günlerde bedelli askerlik yapacağını söyledi.

"ASKERLİK İÇİN ASLA TORPİL YAPTIRMADIM"

Haftaya askerlik yapacağı birliğe teslim olacağını söyleyen başarılı oyuncu, "Kız arkadaşımla askerlik öncesi bir keyif yapalım diye dışarıya çıktık. Bedelli askerlik yapacağım. Ben Fenerbahçe tarafında oturuyorum birliğim de Maltepe. Yakın olması güzel oldu. Hayatımda asla torpil yaptırmadım. Aynı şekilde bunun için de asla yaptırmadım. Kütüğüm İzmit'te olduğu için çıkmış olabilir. Büyük şans oldu. Hayatımda torpil yaptırmam. Askerliğin güzel geçeceğine inanıyorum. Bu görevi hepimiz yapacak bu bizim vatani görevimiz. Annem beni özler ama 28 gün kısa bir zaman" dedi.

Oyuncu Tarık Emir Tekin, askere gidiyor

Oyuncu Tarık Emir Tekin, askere gidiyor

Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu Haberler.com - Magazin

Bedelli askerlik 2022, Tarık Emir Tekin, Şevval Sam, Magazin, Haberler

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