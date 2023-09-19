Otizmli çocuk oyuncu Mustafa Konak, Selahaddin Eyyubi dizisine katıldı

FATMA adlı dizide otizmli bir çocuğu canlandırarak büyük bir çıkış yakalayan Mustafa Konak, Selahaddin Eyyubi dizisinin kadrosuna dahil oldu. Konak, büyük ve tarihi bir projede yer almanın heyecanını yaşadığını belirtti.

FATMA adlı dizide otizmli bir çocuğu canlandırarak büyük bir çıkış yakalayan çocuk oyuncu Mustafa Konak, "Selahaddin Eyyubi" dizisi kadrosuna dahil oldu.

Selahaddin Eyyubi'nin yeğeni Takiyyüddin Ömer karakterini canlandıracak olan Mustafa Konak, okuma provası sonrasında dizi için özel olarak kurulan devasa platoyu gezdi. Konak, kendisini farklı bir dünyanın içine hissettiğini, büyük ve tarihi bir projede yer almasının kendisini çok heyecanlandırdığını söyledi. Küçük oyuncu, ayrıca dizide bir çok usta ismin yer aldığını ve bu isimlerle birlikte oynamasının kendisine farklı bir tecrübe kazandıracağını ifade etti. Mustafa Konak, daha önce birlikte rol aldığı Dilin Döğer ile yeniden aynı projede buluşmanın da mutluluk verici olduğunu belirtti.