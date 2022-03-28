Oscar Töreni'nde büyük skandal! Will Smith "Karımın adını ağzına alma" diyerek komedyeni yumrukladı - Haberler

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Oscar Töreni'nde büyük skandal! Will Smith "Karımın adını ağzına alma" diyerek komedyeni yumrukladı

Haberler.com - Barış Yahya Çinçin - Magazin
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Oscar Töreni'nde büyük skandal! Will Smith

94'ncü Oscar Ödülleri'ne oyuncu Will Smith ile komedyen Chris Rock arasında yaşananlar damga vurdu. Will Smith, eşi hakkında şaka yapan Chris Rock'a sinirlendikten sonra bir anda sahneye giderek komedyeni yumrukladı. Smith'in bu sırada "Karımın adını ağzına alma" dediği duyuldu. İzleyenler bu anları şov zannetse de yaşananların gerçek olduğu belirtildi.

Sinema camiasının en önemli gecelerinden biri olarak bilinen Oscar Gecesi, bu yıl da büyük bir ilgiyle gerçekleştirildi. Törende birçok isim ödüle layık görülürken, En İyi Erkek Oyuncu Ödülü ise King Richard filminde büyük bir başarı gösteren Will Smith'in oldu.

TÖRENDE BÜYÜK SKANDAL

Ancak törene damga vuran olay, Will Smith ile komedyen Chris Rock arasında yaşananlar oldu. Ödül vermek için sahneye çıkan Chris Rock, Will Smith'in eşi Jada Pinkett Smith hakkında şaka yaptı. Salonun şakaya güldüğü sırada sinirlenen Will Smith sahneye koşarak, Rock'a yumruk attı.

Oscar Töreni'nde büyük skandal! Will Smith 'Karımın adını ağzıma alma' diyerek komedyeni yumrukladı

HERKES KURGU SANDI AMA GERÇEK ÇIKTI

Oscar'ı izleyenler, bu anların şovun bir parçası olduğunu düşündü. Ancak gerçeğin öyle olmadığı çok geçmeden ortaya çıktı. Chris Rock ve reji ekibinin soğukkanlılıkla programı devam ettirdiği olayın, şovun bir parçası olmadığı belirtildi. Daha sonra sahneye gelen konuklar, bu problemi çözeceklerini aktardı.

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Magazin

Will Smith, Magazin, Haberler

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