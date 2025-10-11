Oscar ödüllü oyuncu Diane Keaton hayatını kaybetti

Oscar ödüllü Amerikalı oyuncu Diane Keaton, 79 yaşında hayatını kaybetti.

ABD'Lİ AKTRİS DIANE KEATON HAYATINI KAYBETTİ

'The Godfather', 'Annie Hall' ve 'Something's Gotta Give' filmleriyle tanınan Amerikalı oyuncu Diane Keaton'un yaşamını yitirdiği duyuruldu. Kaliforniya'da 79 yaşında hayatını kaybeden Keaton'un ölüm sebebi ise açıklanmadı.

DIANE KEATON KİMDİR?

Diane Keaton, Amerikalı ünlü bir aktris, yapımcı ve yönetmendir. Keaton 5 Ocak 1946'da Los Angeles, Kaliforniya'da doğdu. Kariyeri boyunca özellikle Keaton'ın en çok bilinen rolü, 1977 yapımı 'Annie Hall' filmindeki performansıyla En İyi Kadın Oyuncu dalında Oscar kazanmasıdır.

Keaton, kariyerine 1970'lerin başında başladı ve özellikle 'The Godfather' (Baba) serisindeki Kay Adams rolüyle geniş kitlelerce tanındı.

Ayrıca Altın Küre ve BAFTA gibi önemli ödüller de kazanan Diane Keaton, sinema dünyasında saygın ve etkili bir figür olarak kabul ediliyor.