Orhan Pamuk ile Aslı Akyavaş Evlendi - Haberler

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Orhan Pamuk ile Aslı Akyavaş Evlendi

Snob Magazin - Magazin
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Orhan Pamuk ile Aslı Akyavaş Evlendi

Nobel Edebiyat Ödülü'nü Türkiye'den kazanan (2006) tek isim olan Orhan Pamuk, uzun yıllardır birlikte olduğu Aslı Akyavaş ile nikah masasına oturdu.

Nobel ödüllü yazar Orhan Pamuk, yaklaşık 10 yıldır aşk yaşadığı Aslı Akyavaş ile ilişkilerini resmiyete döktü. Çift, Beyoğlu Belediyesi'nde kıyılan ile dünya evine girdi. İkilinin nikah töreni pandemi nedeniyle aile içinde gerçekleşti.

Boğaziçi Üniversitesi Uluslararası Siyaset Bölümü mezunu olan Akyavaş, 2002 yılında California Üniversitesi'nde Pazarlama sertifika programını tamamladı. Akyavaş, sağlık sektöründe yöneticilik görevlerinde yer aldı.

Snob Magazin / Magazin

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