Orhan Pamuk, 10 yıldır aşk yaşadığı Aslı Akyavaş ile nikah masasına oturdu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Orhan Pamuk, 10 yıldır aşk yaşadığı Aslı Akyavaş ile nikah masasına oturdu

Haberler.com - Ecem Altan - Magazin
 - Güncelleme:

2006 yılında Nobel Edebiyat Ödülü'nü Türkiye'den kazanan tek isim olan Orhan Pamuk, uzun zamandır birlikte olduğu Aslı Akyavaş ile evlendi. Çift, nikah törenini de sadece ailelerin olduğu bir grupla yaptı.

Nobel ödüllü yazar Orhan Pamuk, yaklaşık 10 yıldır aşk yaşadığı Aslı Akyavaş ile dün dünyaevine girdi. Koronavirüs salgını nedeniyle abartılı kutlamadan uzak duran ikili, Beyoğlu Belediyesi'nde nikah masasına oturdu.

TÖRENE SADECE YAKIN ÇEVRESİ KATILDI

İlişkilerini gözlerden uzak yaşayan ikili, nikah törenlerine de sadece ailelerini ve yakın çevresini davet etti. Aslı Akyavaş, Boğaziçi Üniversitesi Uluslararası Siyaset Bölümü'nde mezun oldu ve Türkiye'de sağlık turizminin kurumsallaşmasındaki girişimiyle adından söz ettirdi.

Orhan Pamuk, 10 yıldır aşk yaşadığı Aslı Akyavaş ile nikah masasına oturdu

Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu Haberler.com - Magazin

Beyoğlu Belediyesi, Orhan Pamuk, Evlilik, Magazin, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title