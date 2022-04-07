Orhan Pamuk, 10 yıldır aşk yaşadığı Aslı Akyavaş ile nikah masasına oturdu

Nobel ödüllü yazar Orhan Pamuk, yaklaşık 10 yıldır aşk yaşadığı Aslı Akyavaş ile dün dünyaevine girdi. Koronavirüs salgını nedeniyle abartılı kutlamadan uzak duran ikili, Beyoğlu Belediyesi'nde nikah masasına oturdu.

TÖRENE SADECE YAKIN ÇEVRESİ KATILDI

İlişkilerini gözlerden uzak yaşayan ikili, nikah törenlerine de sadece ailelerini ve yakın çevresini davet etti. Aslı Akyavaş, Boğaziçi Üniversitesi Uluslararası Siyaset Bölümü'nde mezun oldu ve Türkiye'de sağlık turizminin kurumsallaşmasındaki girişimiyle adından söz ettirdi.