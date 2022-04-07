Orhan Pamuk, 10 yıldır aşk yaşadığı Aslı Akyavaş ile nikah masasına oturdu
Haberler.com - Ecem Altan - Magazin
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2006 yılında Nobel Edebiyat Ödülü'nü Türkiye'den kazanan tek isim olan Orhan Pamuk, uzun zamandır birlikte olduğu Aslı Akyavaş ile evlendi. Çift, nikah törenini de sadece ailelerin olduğu bir grupla yaptı.
Nobel ödüllü yazar Orhan Pamuk, yaklaşık 10 yıldır aşk yaşadığı Aslı Akyavaş ile dün dünyaevine girdi. Koronavirüs salgını nedeniyle abartılı kutlamadan uzak duran ikili, Beyoğlu Belediyesi'nde nikah masasına oturdu.
TÖRENE SADECE YAKIN ÇEVRESİ KATILDI
İlişkilerini gözlerden uzak yaşayan ikili, nikah törenlerine de sadece ailelerini ve yakın çevresini davet etti. Aslı Akyavaş, Boğaziçi Üniversitesi Uluslararası Siyaset Bölümü'nde mezun oldu ve Türkiye'de sağlık turizminin kurumsallaşmasındaki girişimiyle adından söz ettirdi.
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