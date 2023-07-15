Orhan Gencebay Tekneden Düştü

Sanatçı Orhan Gencebay, eşi Sevim Emre ile birlikte yemek yedikten sonra evine dönerken tekneden düştü. Hastanede yapılan kontrollerde sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Sanatçı Orhan Gencebay, eşi Sevim Emre ile geçtiğimiz günlerde bir restaurantta yemek yedikten sonra Baltalimanı'ndaki evine dönerken tekneden düştü.

Sırtüstü yere düşen Gencebay, hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan kontrollerde Gencebay'ın vücudunda kırık ve çatlak olmadığı, darbeye bağlı ezilmeler olduğu, sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi.

Bodrum'a gitmek üzere hazırlık yapan kaza sonucu tatil planlarını erteleyen Orhan Gencebay, Bilal Özcan'a yaptığı açıklamada, "Çok şükür iyiyim, önemli bir kazaydı. Allah korudu beni" ifadelerini kullandı.