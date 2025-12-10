Orhan Gencebay, gençliğini oynayacak oyuncu arıyor

Arabesk müziğin usta ismi Orhan Gencebay'ın hayatını konu alan film projesi için hazırlıklara resmen başlandı. Yapım ekibi, projede sanatçının gençlik dönemini canlandıracak oyuncuyu bulmak için geniş kapsamlı bir arayış yürütüyor.

ORHAN BABA'YA BENZEYEN BİRİ

Yapım ekibinin, hem Gencebay'ın fiziksel özelliklerini taşıyan hem de sanatçının müzikal duruşunu yansıtabilecek bir isim üzerinde durduğu öğrenildi. Seçilecek oyuncunun, Gencebay'ın gençliğindeki ses tonunu ve tavırlarını çalışması için yoğun bir hazırlık sürecine girmesi bekleniyor.

ŞİMDİKİ HALİNİ KENDİSİ OYNAYACAK

Katıldığı bir davette basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Orhan Gencebay, hayatının filme uyarlanması halinde "şimdiki halimi ben oynayacağım" diyerek dikkat çekti.

35 FİLMDE BAŞROLDE

Gencebay müzik kariyerinin yanı sıra oyunculuk da usta isimlerden biri.Orhan Gencebay, bugüne kadar 35 (31 sinema, 4 televizyon) filminde başrol oynadı, 90'a yakın filmde müzik direktörlüğü yaptı. 1000'den fazla bestesi bulunan Orhan Gencebay, bunların 300'e yakınını kendisi seslendirdi. 1990 yılında vizyonlara giren Utan filminden sonra oyunculuğu bıraktı.