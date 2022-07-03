Ölümü herkesi yasa boğan Cüneyt Arkın'ın Türk milletiyle ilgili sözleri, izleyenleri duygulandırdı

Türkiye'nin yetiştirdiği en büyük sanatçıların başında gelen usta oyuncu Cüneyt Arkın(85), geçtiğimiz salı günü rahatsızlanmasının ardından kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Arkın'ın vefatı tüm Türkiye'yi derinden yasa boğdu.

HER FIRSATTA DİLE GETİRDİ

Cüneyt Arkın, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Türk milletine olan bağlılığını her fırsatta dile getirdi. Hatta Arkın, filmlerinde daima Türk milletinin kahramanlıklarını işlemekten büyük mutluluk duyduğunu dile getiriyordu.

SÖZLERİ YENİDEN GÜNDEME GELDİ

Arkın'ın oğlu Kağan Cüreklibatır ile katıldığı bir programdaki sözleri, sosyal medyada yeniden gündem oldu. Arkın bu programda ölümle ilgili konunungelmesi üzerine, "Ben korkmuyorum. Hazırlıklıyım. Unumu eledim. Türk halkına doyamadım ama. Ah Türk halkı. Anadolu, ah Anadolu. Dünyanın en büyük zenginliği" ifadelerini kullanması, duyanları duygulandırdı.

"BABAM, KURTULUŞ SAVAŞI GAZİSİYDİ"

Arkın, sözlerini şöyle sürdürdü: "Benim babam Kurtuluş Savaşı gazisiydi. Bir gün bile madalyasını takmadı. Ya baba bari bayramlarda takalım diyordum. Yok oğlum, övünmek gibi olur diyordu. Biz bu insanların kanları sayesinde buradayız."