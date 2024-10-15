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Ölümle tehdit edilen Esra Erol sessizliğini bozdu: Uğraşmaya devam edeceğim

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Esra Erol, geçtiğimiz günlerde ifşa ettiği sahte mehdi Mustafa Çabuk'un sahte müridlerinden biri tarafından ölümle tehdit edildi. Konu ile ilgili Esra Erol canlı yayında açıklama yaptı. Duruma sert tepki gösteren Erol, "Uğraşıyorum da uğraşmaya devam edeceğim" ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz aylarda Esra Erol'da programına katılan Fatma Hanım, kızı Mevlüde'nin kendisini mehdi olarak tanıtan Mustafa Çabuk adlı bir kişiyle kaçtığını anlattı. Fatma Hanım, ayrıca Mustafa Çabuk'un termal bir otelde harem kurduğunu belirtti. Çabuk'un Çanakkale'deki bir otelde 300 kişiyi zorla tuttuğu iddiası da ortaya atıldı.

GÖZALTINA ALINIP TUTUKLANDI

Sahte mehdi Mustafa Çabuk hakkında pek çok ihbar gelirken, Çabuk'un daha önce tarihi eser kaçakçılığından tutuklandığı ve ardından Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edildiği ortaya çıktı. Ekipler tarafından sahte mehdi Mustafa Çabuk'a 'çıkar amaçlı suç örgütü kurma, nitelikli dolandırıcılık suçlarından gözaltına alınıp tutuklandı.

"SENİN CANINI ALACAĞIM"

Esra Erol'a tehdit mesajları gelmeye başladı. Mustafa Çabuk'un Hasan isimli müridi ses kaydı gönderdi. Şüpheli şahıs, "Ey Esra Erol, sen benim canımı aldın ben de senin canını alacağım. Seni destekleyenlerin de canını alacağım. Herkesin canını alacağım" ifadeleriyle tehditler savurdu.

ESRA EROL'DAN AÇIKLAMA VAR

Büyük yankı uyandıran bu gelişme sonrası gözlerin çevrildiği Esra Erol ise, "İnanın bu programda ne yaptığımı, neler yapabileceğimi biliyorum. Geçtiğimiz hafta sözde 'Hilafeti Muhammedi' üyelerinden bir tehdit aldım. Aynen tehditte şunu söylüyor, 'Uğraşma, benim canımla uğraşma. Sen benim canımı aldın ben de senin canını alacağım. Seni parça parça eder aşağı atılırsın, uğraşma' diyor. Uğraşıyorum da uğraşmaya devam edeceğim. O süreden beri eli kulağında bekliyorduk. Bu ülkede suç işleyen kişiler varsa o suçların gerekli cezayı alması için mücadele eden emniyet ekiplerimiz var savcılarımız var. Çanakkale emniyetine ve savcılığına teşekkür ediyorum" şeklinde bir açıklama yaparak hodri meydan dedi.

Ölümle tehdit edilen Esra Erol sessizliğini bozdu: Uğraşmaya devam edeceğim
Kaynak: Haberler.com / Magazin

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Yorumlar (11)

JY:

DÜNYADAKİ TÜM DİNLERİN HEPSİ İNSANLARI SÖMÜRMEK KONTROL ALTINA TUTMAK İÇİN UYDURULMUŞ YALANLARDIR.

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DODOK DODOK:

Bu kadının programının acilen yayımdan kaldırılması gerekir...

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VATOZZ:

İnsan kılığından çıkmış

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Emre Erdogan:

Esra Erol un kocası kim bir araştırsın bence.. sülalecek kaldırırlar bunları..

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Tandogan Dogan:

kadinin kocasi mafya neden korksun

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Mülayim sert:

Din aslında var olmayan hayali şeylere insanları gerçek gibi inandırır kendine köle yapar dinciler sağlıklı düşünen sorgulayan insana düşmandır tek söyledikleri şey kendileri gitmiş görmüş öldükten sonra göreceksin diye insanları korkutmaya çalışmaktır.

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bekir yapici:

ben yurtdisinda yasiyorum ancak o bölgenin insaniyim gecen yilda 2 yil öncede bu kisilerin hakkinda gerek köylülerin gerek ailelerin cesitli sikayetleri oldugunu cok iyi biliyorum hatta bir iki defada tv kanallarinda haber ve tartisma konusu olmustu bunlarin arazide silahli egitim yaptiklari kazi yaparak hazine aradiklarini ve köy arazisi icinde olan kanunla belirlenmis sekilde köylünün kullanma hakki olan kaplicanin kapisindaki nöbetcilerin disardan kimseyi almadiklari cok önceden biliniyordu.

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Taşkın Keskin:

Yürü beee

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bekir yapici:

bu sahtekar mehdi gecmiste canakkale merkezdeki dükkaninda kopya cakma film müzik cd´si satan biriydi, zaten eskiden iyi taniyanlarda dinle alakasi olmadigini söylüyorlar sözde bir gece uykusunda kendisine mehdiligi müjdelenmismis aile cevresi bile bu sahtekara inaniyor iyimi ,bu kisi hakkinda yillardir cesitli sekilde sikayetler yapildigini biliyorum ne hikmetse kimse ilgilenmemis..

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