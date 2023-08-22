Olgun Şimşek Bodrum'da trafik kazası geçirdi

Dizi ve sinema oyuncusu Olgun Şimşek, Muğla'nın Bodrum ilçesinde geçirdiği trafik kazasında yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Şimşek ve diğer otomobilin sürücüsünün sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.