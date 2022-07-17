Okan Karacan İmzalı Bu 'Filme Gel'!

Yılın komedi filmi geliyor! Oyuncu kadrosunda Erkan Petekkaya, Fırat Doğruloğlu, Levent Ülgen, Çiçek Dilligil, Tolga Güleç, Aslıhan Karalar, Orçun Kaptan ve Deniz Hamzaoğlu'nun yer aldığı "Filme Gel" için tüm hazırlıklar tamamlandı. Film ekibi geçtiğimiz gün okuma provasında bir araya geldi.

İLK FİLM İLK HEYECAN

Çekimleri önümüzdeki günlerde İstanbul'da başlayacak ve Çanakkale'de devam edecek projeyi hayata geçiren isim; ünlü sunucu, şovmen ve oyuncu Okan Karacan. Berton Medya adıyla kendi yapım şirketini kuran Karacan'ın yapımcılığını üstlendiği ilk sinema filmi olan "Filme Gel", 2022'nin en beğenilen komedisi olmaya aday.

ÜÇ KAFADARIN FİLM ÇEKME MACERASI

Kısa süre içinde seyirciyle buluşması planlanan "Filme Gel", Çetin, Necmi ve Muzo adlı üç kafa dengi arkadaşın sinema filmi çekme hayaliyle çıktıkları yolda yaşadıkları maceraları beyazperdeye taşıyacak. Yapımda Çetin'i Tolga Güleç, Necmi'yi Fırat Doğruloğlu ve Muzo'yu da Orçun Kaptan canlandıracak. Usta oyuncu Erkan Petekkaya'nın 'Kadırgalı' rolünde seyirci karşısına çıkacağı filmde Levent Ülgen 'Hüsnü', Çiçek Dilligil 'Selma', Aslıhan Karalar 'Seda' ve Deniz Hamzaoğlu da 'Feramuz' rollerine hayat verecek.

BAŞLARINA GELMEYEN KALMAYACAK!

"Filme Gel"in konusu kısaca şöyle: Setlerde figüranlık yapan Çetin'in en büyük hayali başrole yükselmektir. Yıllarca yurtdışında yaşayan ve orada aslında korsan CD satan Necmi, memleketine döndüğünde yönetmen olduğu yalanını söylemiştir. Muzo ise ne iş bulsa yapan ama hiçbirinde dikiş tutturamayan bir adamdır. Üç kafadar, senaryosunu Necmi'nin yazdığı filmi çekmeye karar verirler. Film bir yol hikayesini anlatmaktadır. Çetin, çekimlerde kullanmak üzere eniştesinin eski minibüsünü tamir ettirir. Yola çıkacakları sırada ailesi tarafından yaşlı bir adamla zorla evlendirilmek istenen Seda, düğünü terk ederek gizlice minibüse saklanır. ve kahramanlarımız sürprizlerle dolu bir yolculuğa çıkar.

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