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Oğuzhan Koç Mersin ve Amasya'da konserler verdi

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Oğuzhan Koç, Mersin ve Amasya'da art arda konserler verdi. İki konserde de on binlerce kişiye seslenen Koç, seyircisine unutamayacakları iki gece yaşattı.

Oğuzhan Koç Mersin ve Amasya'da art arda konserler verdi. Mayıs ayını yoğun bir programla geçiren Oğuzhan Koç hafta sonu Mersin Mut Festivali'nde sahneye çıktı.

Hemen ardından Amasya Kapalı Spor Salonu'nda sevenleriyle kucaklaştı. İki konserde de on binlerce kişiye seslenen Oğuzhan Koç seyircisine unutamayacakları iki gece yaşattı.

Büyük bir kalabalığın ilgi gösterdiği konserlerde zaman zaman izdiham yaşandı. Oğuzhan Koç sahnede olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirip en güzel şarkılarını söyledi.

Son olarak özel bir etkinlikte sahne alan Koç, "Ülkenin her yerinde şarkı söylemek istiyorum. Şarkılarımın ezbere söylenmesi çok güzel... Mümkün olduğunca konser vermek istiyorum. O yüzden biraz oyunculuğu boşladım" dedi.

Kaynak: Magazinkolik / Magazin

Oğuzhan Koç Amasya Mersin Magazin Güncel Haberler

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