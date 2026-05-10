Mersin Kültür Yolu Festivali'nde Oğuzhan Koç rüzgarı esti

Mersin Kültür Yolu Festivali'nde Soli sahilinde sahne alan ünlü şarkıcı Oğuzhan Koç, sevilen şarkılarıyla hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.

Festivalin ilk gününde gerçekleşen konsere vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Festival alanını dolduran müzikseverler, sanatçının şarkılarına hep bir ağızdan eşlik etti. Sahne performansı ve enerjisiyle dikkat çeken Oğuzhan Koç, 'Aşk Beni Yendi', 'Kimseler Bulamasın Bizi' ve 'Ayy' gibi sevilen parçalarını seslendirdi. Konser boyunca festival alanında renkli görüntüler oluşurken, izleyiciler müzik dolu anlar yaşadı.

Mersin Kültür Yolu Festivali'nin coşkusunu artıran konser, katılımcılardan büyük beğeni aldı. Oğuzhan Koç, sahnedeki performansı ve sevilen şarkılarıyla Mersin'de unutulmaz bir akşama imza attı. - MERSİN

