Oğuzhan Koç, Edirne'de konser sırasında sigara içen kişiye tepki gösterdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Ünlü şarkıcı Oğuzhan Koç, Edirne'de düzenlenen konserde, izleyicilerin bulunduğu alanda sigara içerek sahne önünden geçen bir kişiyi fark edince duruma tepki gösterdi.

Sahne önündeki kişiye yönelik tepkisini dile getiren Koç'un o anları, konser alanında bulunan vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı. Koç'un tepkisi çevredeki izleyicilerin de dikkatini çekerken, konser programı daha sonra devam etti.

Oğuzhan Koç'un Edirne'deki konserine vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken, yaşanan kısa süreli olay gecenin dikkat çeken anları arasında yer aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı