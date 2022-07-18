Oğlu Hakan Ural'la küslüğünü anlatan Selçuk Ural'dan ortalığı karıştıracak Sibel Can itirafı - Haberler

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Oğlu Hakan Ural'la küslüğünü anlatan Selçuk Ural'dan ortalığı karıştıracak Sibel Can itirafı

Haberler.com - Ecem Altan - Magazin
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Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane programına konuk olan usta sanatçı Selçuk Ural, aile yaşantısından ve müzik piyasasına kazandırdığı ünlü isimlerden bahsetti. Oğlu Hakan Ural'ın Sibel Can'la evliliğine karşı çıkan Ural, "Hakan, Sibel Can'dan sonra bipolar bozukluk yaşamaya başladı" çıkışıyla da dikkat çekti.

Gökay Kalaycıoğlu'nun sunuculuğunu üstlendiği Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane programının bu haftaki konuğu müzisyen Selçuk Ural oldu. Müzik kariyerinden bahseden Ural, oğlu Hakan Ural hakkında da çarpıcı açıklamalar yaptı.

Selçuk Ural, Kalaycıoğlu'nun "Nasıl bir çocukluk geçirdin?", "Ailen şarkıcı olmanı nasıl karşıladı?", "Ailen seni izlemeye geldiğinde ne hissettin?", "Şöhreti yakaladığında raydan çıktığını hissettin mi?", "İbrahim Tatlıses'i nasıl keşfettin?", "Hakan Ural'ı kabul etmeyerek DNA testi yaptırmanın pişmanlığını yaşadın mı?", "Oğlunun Sibel Can'la evlenmesini neden istemedin?" ve "Torunlarınla görüşüyor musun?" sorularına da tüm içtenliğiyle cevap verdi.

Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu Haberler.com - Magazin

Selçuk Ural Hakan Ural Youtube Magazin Haberler

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