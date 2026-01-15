Ödül törenine Burcu Esmersoy'un Sinem Ünsal'a yaptığı hareket damga vurdu
Sinem Ünsal, katıldığı ödül töreninde tarzıyla dikkat çekerken, sunucu Burcu Esmersoy'un Ünsal'a yönelik yaptığı hareket gündem oldu. Sosyal medyada bazıları bu anı "üzerini düzeltti" diye yorumlarken, bazıları da "nazar değmesin" diyerek farklı bir anlam yükledi.
'Uzak Şehir' dizisinde canlandırdığı Alya karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Sinem Ünsal, katıldığı ödül töreninde şıklığıyla öne çıktı. Tören sırasında sunucu Burcu Esmersoy'un Ünsal'a yaptığı hareket kameralara yansıdı.
FARKLI YORUMLAR YAPILDI
Görüntülerin yayılmasının ardından bazı kullanıcılar Esmersoy'un "Ünsal'ın üzerini düzelttiğini" savunurken, bazıları ise o anları "Nazar değmesin diye poposunu kaşıdı" şeklinde yorumlayarak farklı değerlendirmelerde bulundu.
Kaynak: Haberler.com / Magazin